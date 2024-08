Deel dit: Share App Mail Tweet

Eén van deze modellen wordt Auto van het Jaar 2025

Begin dit jaar ging de Renault Scenic ervandoor met de titel Auto van het Jaar. Nu zijn de genomineerden voor Auto van het Jaar 2025 bekend.

Bij de Auto van het Jaar-verkiezing wordt de beste nieuwe auto van Europa gekroond. Er wordt gestemd door 59 vakjournalisten uit 22 landen. Autovisie, dat de internationale verkiezing in 1963 bedacht, stuurt jaarlijks twee afgevaardigden in de vorm van hoofdredacteur Jaco Bijlsma en testredacteur Peter Hilhorst.

COTY-verkiezing

De verkiezing staat internationaal bekend als COTY, kort voor Car of the Year. “Het doel is om de beste nieuwe auto te prijzen die in de twaalf maanden voorafgaand aan de datum van de titel op de markt is gekomen”, stelt de organisatie op zijn site.

Het gaat enkel om de winnaar. Er zijn geen categorieën, subdivisies of klassenwinnaars. Kandidaten worden beoordeeld op de volgende onderdelen: ontwerp, comfort, veiligheid, zuinigheid, rijgedrag, prestaties, functionaliteit, milieueisen, tevredenheid van de bestuurder en prijs.

De onderstaande 41 modellen vormen de longlist van kandidaten voor de Europese Auto van het Jaar 2025-verkiezing. In principe zijn het bijna alle nieuwe auto’s die dit jaar nog in minimaal vijf Europese landen te koop zijn. Spannender wordt het in november, als deze lijst wordt teruggebracht tot de zeven kandidaten die gaan strijden om de titel Auto van het Jaar 2025. Meer weten over een bepaald model? Klik dan op de naam.