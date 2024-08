Deel dit: Share App Mail Tweet

BMW X3 L: nu met verlengde wielbasis, al is dat compleet onnodig

De nieuwe X3 is al vijf centimeter langer dan zijn voorganger, maar volgens sommigen is dat niet genoeg. Daarom komen de Duitsers nu voor het eerst in de geschiedenis met de extra lange BMW X3 L.

Dat is een verlengde versie van de nieuwe X3. Wie zijn diegenen die zo verlangen naar een extra lange BMW X3? Wij Nederlanders, als langste bevolking ter wereld? Of misschien de boomlange leden van de Afrikaanse Tutsi-stam? Nee, het zijn de Chinezen. Hoewel mannen er gemiddeld nog geen 1,70 meter lang zijn, is China dol op verlengde auto’s. Zo rijden er al verlengde versies van de BMW X1 en Mercedes A-klasse, om maar twee voorbeelden te noemen.

BMW X3 L als verlengde versie

Dat er verlengde versies van statige auto’s zoals de 7-serie en S-klasse zijn, valt goed te begrijpen, maar van de X3? Vreemd of niet, toch komt die er. China is immers een belangrijke markt voor BMW. Dus willen Chinezen een verlengde X3, dan krijgen ze die.

Hoewel de nieuwste generatie BMW X3 vijf centimeter langer is dan voorheen, is de wielbasis nagenoeg gelijk gebleven. Dat is bij deze X3 L wel anders. De ruimte tussen de voor- en achteras groeit bij de L-variant met maar liefst 11 centimeter tot 297,5 centimeter. Dat is net zo lang als bij de standaard BMW X5 (in China tref je immers ook daarvan een verlengde versie). De auto is daarmee in zijn geheel ook zo’n 11 centimeter langer en meet nu 4,87 meter.

Enkel voor China

Alle extra lengte is een cadeau voor de achterbankpassagiers, die daar nu ongetwijfeld zeer royaal kunnen zitten. Hoewel mannen in Nederland gemiddeld 24 centimeter langer zijn, hoeven noch wij, noch de Afrikaanse Tutsi-stam te te rekenen op deze BMW X3 L. De auto wordt in het Shenyang gebouwd en blijft enkel voorbehouden aan de Chinese markt.