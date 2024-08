Deel dit: Share App Mail Tweet

Ford Fiesta-occasion: vrijwel nieuw, maar duizenden euro’s goedkoper

Het aanbod nieuwe auto’s in de compacte klasse loopt hard terug. Wie toch echt zo’n auto wil rijden, is steeds vaker aangewezen op ‘jong gebruikt’, oftewel in spraakgebruik ‘de kop eraf’. De eerste (duurste!) kilometers zijn gereden, maar het blijft een zo goed als nieuwe auto. Zo ook bij deze Ford Fiesta-occasion.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Elke week speurt Autovisie naar interessante tweedehands auto’s in een bepaald segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor. Bij de laatste kandidaat van de week maken we onze favoriet bekend.

Zeer jonge occasion voor 20.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar zo goed als nieuwe, compacte hatchbacks die nu al duizenden euro’s goedkoper zijn dan nieuw. Vind je deze Ford Fiesta-occasions niets? Bekijk dan de andere opties van aanstaande donderdag en zaterdag.

Ford Fiesta (2022 – 2024)

Onbegrijpelijk: de Fiesta is bijna vijftig jaar een bestseller geweest, maar nu is glashard de stekker eruit getrokken. Sorry, trouwe Ford Fiesta-rijder, naar een nieuwe kunt u fluiten! Deze laatste versie is een facelift op het model dat in 2017 is geïntroduceerd.

Op de weg is de Fiesta een lekkere auto, met fijne stoelen, een fijn schakelende versnellingsbak, voldoende comfort en toch scherpe besturing. Veel functies worden bediend via een heel modern ‘touchscreen’. Er is keuze te over aan jonge Fiesta’s. Wat te denken van deze spierwitte 1,0 Mild-Hybrid ST-Line (92 kW/125 pk, 2022, 12.500 km) voor 19.940 euro bij de Ford-dealer in Arnhem? Bijna € 7.000 onder de laatste nieuwprijs!

Aandachtspunten van de tweedehands auto

Als de Ford Fiesta niet reageert op de afstandsbediening en compleet zonder stroom zit, dan zit er dat waarschijnlijk een stekkertje los bij de zekeringkast onder het dashboardkastje. Het komt ook voor dat het dashboard ‘zwart’ blijft en de startmotor niet werkt, alleen maar omdat er onder de motorkap een stekker niet goed op een computer zit. Bij de 1,0 liter motor loopt de distributieriem ìn de motorolie. Op tijd die riem vervangen én uitsluitend exact de juiste specificatie motorolie gebruiken voorkomt zware motorschades.