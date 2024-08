Alfa Romeo 75 3.0 V6 vs. Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

PREMIUM | Het beste van Autovisie voor jou

Met grote droefenis namen we ooit afscheid van de Alfa Romeo 75. De laatste echte Alfa Romeo, maar toch kwam er nóg een. Een onvervalste reïncarnatie in de vorm van de Alfa Romeo Giulia. Binnenkort is het echt, maar dan ook écht over. Vecht u mee tegen de tranen?