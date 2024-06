Deel dit: Share App Mail Tweet

Toch wel, BMW X3 heeft bijna altijd deze nieuwe grille

Als je een structuurjunkie bent, dan is prijslijst van BMW altijd al een fijne plek geweest. Maar het merk gaat verder dan alleen de overzichtelijke Serie, X en Z-modellen. Het brengt zelfs auto’s in de juiste volgorde uit. Ditmaal de nieuwe BMW X3. En die heeft een opvallende nieuwe grille.

In 2022 reden we met de nieuwe X1, eind 2023 konden we je voor het eerst de X2 laten zien en nu volgt het volgende model in de X-line-up. Wel is ondertussen nog de i5 Touring getoond.

De nieuwe BMW X3

In het geheimhouden van designs zijn ze bij het Duitse merk minder goed. Zo lekte bijna twee weken geleden al de eerste foto van de nieuwe BMW X3 uit. Er kwamen veel reacties binnen over de nieuwe neus. De afbeelding zou volgens sommigen een render zijn. Dit blijkt niet juist. De nieuwe grille is standaard op het model. Alleen de snelste M50 heeft de nieren met verticale lamellen.

BMW X3 M50 xDrive. (Afbeelding: BMW) BMW X3 M50 xDrive. (Afbeelding: BMW)

BMW X3 M50 xDrive. (Afbeelding: BMW) BMW X3 M50 xDrive. (Afbeelding: BMW)

De BMW X3 is langer en breder geworden, maar is wel minder hoog. Hij staat op hetzelfde platform als zijn voorganger, maar is grondig vernieuwd. Niet alleen de neus, maar ook zijn veel kolossaler ogende achterkant.

(Afbeelding: BMW) (Afbeelding: BMW)

(Afbeelding: BMW) (Afbeelding: BMW)

Het interieur is in lijn met de andere X-modellen. Zo is het digitale klokkenpaneel en het infotainmentscherm in een gebogen paneel verwerkt. Opvallend is dat BMW nog verder is gegaan met het laten verdwijnen van knoppen. De ventilatieroosters zijn bijvoorbeeld in de X3 enkel met aanraakgevoelige knoppen te bedienen. Verder valt de nieuwe ambient lighting op.

BMW X3 M50 xDrive. (Afbeelding: BMW) BMW X3 M50 xDrive. (Afbeelding: BMW) BMW X3 M50 xDrive. (Afbeelding: BMW)

BMW X3 M50 xDrive. (Afbeelding: BMW) BMW X3 M50 xDrive. (Afbeelding: BMW) BMW X3 M50 xDrive. (Afbeelding: BMW)

Omdat de BMW X3 langer is geworden, kun je meer bagage kwijt in de achterbak. De ruimte is gegroeid van 550 naar 570 liter. Leg je de tweede zitrij plat, dan kun je 1.700 liter aan spullen kwijt. Kies je voor een plug-in hybride dan lever je wel wat aan bagageruimte in. Je hebt dan 460 of 1.600 liter aan ruimte in de achterbak.

Aandrijflijnen BMW X3

Wat betreft aandrijflijnen is er weer veel keuze voor de BMW X3. Echter, een volledig elektrische iX3 is er vooralsnog niet. Wel is er dus de plug-in met de naam 30e xDrive. De motorisering bestaat uit een 190 pk 2,0-liter viercilinder die hulp krijgt van een 184 pk elektromotor. Het systeemvermogen bedraagt 299 pk. Elektrisch rijden kan tot 89 kilometer middels het 19,7 kWh accupakket.

Wil je niet stekkeren? Dan kan je ook kiezen voor een mild-hybride. Bij deze 20 xDrive krijgt de viercilinder hulp van een 18 pk elektromotor op de krukas. Het systeemvermogen bedraagt 208 pk. De benzine-topper draagt de naam M50 xDrive en heeft 396 pk dat voorkomt uit een 3,0 liter zes-in-lijn met twee turbo’s en elektrohulp in de vorm van mild-hybride techniek in de achttraps automaat.

BMW X3 in Nederland De X3 is een populaire auto in Nederland. Er staan er bijna 16.000 op kenteken. Dat is natuurlijk mede te danken aan de oudere generaties.

Wil je diesel rijden? Ook dan kun je nog voor de BMW X3 gaan. Er komt namelijk een 20d xDrive. Deze 2,0-liter vier-in-lijn dieselmotor met twee turbo’s en mild-hybride systeem in de versnellingsbak levert 208 pk. In 2025 zal er ook nog een zescilinder diesel volgen.

Prijs van de BMW X3

BMW laat zich nog niet over alle prijzen van de X3 uit, al weten we het prijskaartje van de voordeligste variant wel. Het betreft de 30e xDrive, die een vanafprijs heeft van 67.815 euro.

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws rondom de nieuwe BMW X3? Abonneer je dan op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.