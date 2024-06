Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom plug-in hybride volgend jaar toch niet veel duurder worden

Vanaf 1 januari 2025 zouden plug-in hybrides veel duurder worden met dank aan de bpm. Echter, dit lijkt nu niet door te gaan.

Dat meldt Automotive Online. Rai Vereniging was het niet eens met de prijsstijging van de deels elektrische auto’s en startte een lobby tegen de aanstaande wijzigingen.

De reden dan plug-in hybride in eerste instantie duurder werden

Maar waarom zou de prijs van plug-in hybrides überhaupt zo hard stijgen? De oorzaak ligt bij de wijze waarop de CO2-uitstoot van auto’s wordt berekend. Brussel wil dat de uitstoot van de auto’s op een nieuwe manier berekend wordt. Bij deze nieuwe meetmethode ligt de uitstoot op plug-ins op papier een stuk hoger.

Meer CO2-uitstoot betekent in Nederland dat je meer geld kwijt bent aan bpm. Dat heeft tot gevolg dat plug-in hybrides een stuk duurder worden in ons land. Het gaat al snel om duizenden euro’s.

Volgens Rai Vereniging is de plug-in hybride een belangrijk onderdeel van de transitie naar volledig elektrisch rijden. Het is dus niet handig om de auto’s duurder te maken dan ze nu al zijn.

Of het huidige bpm-tarief terecht is, kun je je afvragen. Stop je nooit de stekker in je plug-in hybride, dan verbruikt hij veelal niet minder (en soms zelfs meer) dan de versie zonder elektromotor. Daarbij sleept je ook nog een accu met je mee. Stekker je wel consequent, dan kan je met veel PHEV’s het woon-werkverkeer volledig elektrisch afleggen. In dat geval is het bpm-tarief wellicht zelfs hoog. Misschien is dan elektrisch rijden met een betaalbare EV financieel toch een betere optie.

Eind dit jaar meer duidelijkheid

Wat de overheid uiteindelijk besluit omtrent de bpm-regels van plug-in hybrides, gaan we pas in september zien. Tijdens Prinsjesdag worden de plannen gepresenteerd. Vooralsnog blijven de nieuwe wegenbelastingregels voor PHEV’s wel staan.