De 5 goedkoopste elektrische auto’s die je nu nieuw kunt kopen

Mondjesmaat kondigen meer en meer fabrikanten betaalbare elektrische auto’s aan. Maar wat heeft de EV-wereld momenteel te bieden aan mensen met een kleine beurs?

Een groot kritiekpunt op de door overheden verplichte transitie naar elektrisch rijden, is dat EV’s aanzienlijk duurder zijn dan benzineauto’s. En dat terwijl elektrische auto’s van een bpm-vrijstelling genieten en je als koper kunt graaien uit een subsidiepot. Ook betaal je voor een EV (voorlopig) geen wegenbelasting.

5 goedkoopste elektrische auto’s van het moment

Toch blijkt de goedkoopste EV je minder te kosten dan de goedkoopste benzineauto. Maar welke elektro-auto’s zijn het die je onderaan de prijslijst vindt? In dit artikel somt Autovisie de vijf goedkoopste elektrische auto’s op die je nu bij de dealer kunt kopen. Let wel: L7e-voertuigen zoals de Microlino, Silence of deze verrassend leuke, Nederlandse roadster rekenen we niet mee.

5. Opel Corsa Electric – 30.990 euro

Eigenlijk zou de MG 4 deze vijfde positie in moeten nemen, ware het niet dat Opel recent een tijdelijke YES-uitvoering van de Corsa Electric heeft gelanceerd, die beduidend goedkoper is dan de 35.000 euro kostende instapper van voorheen.

Onderhuids treffen we bekende en ietwat verouderde Stellantis-techniek. Dat houdt in: een 136 pk sterke elektromotor, een 50 kWh-accupakket en een actieradius van maximaal 357 kilometer. AC-laden gaat met 11 kW, snelladen met maximaal 100 kW.

4. BYD Dolphin – 29.990 euro

Uit het verre Oosten komt de BYD Dolphin. Een compacte elektrische auto die je vanaf een kleine 30 mille koopt. De basisversie van de Chinese EV heeft 95 pk en een 44,9 kWh-accupakket.

Aan de AC-paal laad je met 7,4 kW en aan de DC-lader met maximaal 60 kW. De actieradius van deze instapper bedraagt ongeveer 340 kW.

3. Fiat 500e 28.990 euro

Voor een kleine 29 mille tik je een EV-versie van de iconische Fiat 500 op de kop. Deze basisuitvoering van de Fiat 500e heeft 95 pk en een WLTP-actieradius van 190 kilometer en een accupakket van 23,8 kWh. AC-laden kan met 11 kW, snelladen met 50 kW.

2. Citroën ë-C3 – 24.290 euro

Goed, we smokkelen een beetje. De Citroën ë-C3 kun je namelijk nú nog niet kopen, maar de elektrische auto zal wel zeer binnenkort bij de dealer staan. De accu is 44 kWh groot en het WLTP-bereik bedraagt 320 kilometer. Laden kan met maximaal 7,4 kW.

Over twee jaar verschijnt er een nog goedkopere versie van deze elektrische Fransoos. Met een basisprijs van zo’n 20 mille en een actieradius van slechts 200 kilometer zal dat exemplaar een directe concurrent vormen voor de goedkoopste EV op deze lijst.

1. Dacia Spring – 18.950 euro

Dat is de Dacia Spring. Het model is recent gefacelift, maar nog altijd de goedkoopste elektrische auto van Nederland. Als koper kun je aanspraak maken op 2.950 euro subsidie, waardoor je een kale Spring al vanaf 16.000 euro rijdt. Dat is minder dan de goedkoopste benzineauto: de Mitsubishi Space Star, die je vanaf 17.490 euro koopt.

De basisversie heeft echter niet heel indrukwekkende cijfers. Zo levert de elektromotor in deze elektrische auto slechts 44 pk en is je actieradius slechts 220 kilometer (op papier). De accu heeft een capaciteit van 26,8 kWh en laadt aan de AC-paal met 7,4 kW. Snelladen met 30 kW is mogelijk, maar enkel in de duurdere 65 pk-variant.