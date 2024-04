Deel dit: Share App Mail Tweet

Zoveel wegenbelasting moet je gaan betalen voor een elektrische auto

Momenteel is een elektrische auto vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting, maar daaraan komt in 2025 een einde. Gelukkig is de overheid van plan om de komende jaren nog wel met een belastingkorting te werken. Een korting die tot 2031 steeds lager wordt.

Oorspronkelijk was de overheid van plan om vanaf 2025 een kwarttarief in te voeren voor elektrische auto’s en dat te verhogen naar honderd procent wegenbelasting een jaar later. Daarvan stapt het demissionaire kabinet af, zo bericht RTL Nieuws.

Wegenbelasting elektrische auto

In 2025 hoeven bezitters van een elektrische auto waarschijnlijk nog geen motorrijtuigenbelasting te betalen, maar daarna wel: 60 procent in 2026, 2027 en 2028, 65 procent in 2029 en 2030 en uiteindelijk 100 procent in 2031.

Hoogte op basis van gewicht

Zelfs in het nieuwe systeem gaan elektrische rijders relatief veel motorrijtuigenbelasting betalen, want de hoogte ervan wordt mede bepaald op basis van het gewicht. En elektrische auto’s wegen door hun zware batterijen over het algemeen een stuk meer dan vergelijkbare brandstofvoertuigen.

Belasting plug-in hybrides

Omdat EV-rijders de komende jaren slechts deels wegenbelasting gaan betalen, moet dat ergens anders gecompenseerd worden. Daarom wordt het belastingtarief voor plug-in hybrides verhoogd, van 50 procent nu naar 100 procent volgend jaar.