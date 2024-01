Deel dit: Share App Mail Tweet

Verkoop elektrische auto’s stagneert door dreiging wegenbelasting

De verkoop van elektrische auto’s stagneert, zo zien economen van ING. De belangrijkste reden? Potentiële EV-rijders maken zich zorgen over de overheidsplannen voor de wegenbelasting.

Dat de verkoop van elektrische auto’s achterblijft bij de verwachtingen heeft te maken met verschillende ontwikkelingen.

Elektrische auto’s te duur

Ten eerste zijn er nog steeds niet genoeg betaalbare modellen op de markt. Voor een beetje fatsoenlijke EV ben je 35.000 euro kwijt en dat is voor de meeste particulieren te veel.

Er staan modellen met een vanafprijs van minder dan 25.000 euro op stapel, zoals de Citroën ë-C3 en VW ID.2, maar daarop moeten we nog even wachten.

Aanschafsubsidie te laag

Ten tweede is de aanschafsubsidie voor particulieren in de afgelopen jaren verlaagd naar 2950 euro. Voor dit jaar zou het bedrag nóg verder worden verlaagd, maar daar stak de overheid op het laatste moment een stokje voor in een poging de EV-verkopen vlot te trekken.

Wegenbelasting voor EV’s

Ten derde moeten elektrische rijders vanaf 2025 voor het eerst wegenbelasting gaan betalen. In dat jaar is het nog een kwarttarief, maar in 2026 wordt het 100 procent. Dat gaat aantikken, aangezien een EV, door zijn accu, veel zwaarder is dan een brandstofauto.

Productie op lager pitje

Autofabrikanten hebben last van de teruglopende vraag naar elektrische auto’s. Fiat en Volkswagen hebben vorig jaar aangekondigd hun fabrieken op een laag pitje te laten draaien, omdat het aanbod momenteel groter is dan de vraag.