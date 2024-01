Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: de Mercedes-Benz EQT

Ook de huidige Mercedes-Benz Citan heeft weer een personenuitvoering, maar die komt alleen nog als elektrische Mercedes-Benz EQT naar Nederland. Het model is inmiddels te bestellen. Met een duik in de prijslijst maken we kennis.

Het ooit zo levendige MPV-segment is in Europa vrijwel uitgestorven, in ieder geval als je kijkt naar de nieuwverkopen. Een aantal merken houden moedig stand, soms geholpen door het feit dat hun MPV in de basis is gebaseerd op een bedrijfswagen. De basis voor het model ligt er dan al, kleine moeite om extra ramen en een achterbank te installeren. Daarom komt er ook opnieuw een personenuitvoering van de Mercedes-Benz Vito. De typenaam van het model verschilt per uitvoering. De eenvoudiger, als compact busje voor personenvervoer bedoelde modellen heten Citan Tourer. De luxere, meer op de particulier gerichte modellen heten T-Klasse (brandstofmodellen) of Mercedes-Benz EQT (elektrische versie). Alleen die laatste komt naar Nederland.

Specificaties Mercedes-Benz EQT

In ieder geval op dit moment levert Mercedes-Benz maar één motorvariant van de EQT. Dat is de Mercedes-Benz EQT 200, met een bescheiden vermogen van 90 kW (122 pk) maar wel een flink koppel van 278 Nm. Het 48 kWh batterijpakket (waarvan 45 kWh bruikbaar) is goed voor een actieradius van 278 km (WLTP). De EQT biedt naar wens plaats aan tot zeven personen, iets dat je nog niet vaak ziet bij elektrische auto’s (gigantische SUV’s daargelaten). Afhankelijk van de stoelopstelling past er 551 tot 1.979 liter aan bagage achterin. Aan de trekhaak mag 1.500 kg, dat is ook nog lang niet vanzelfsprekend bij een elektrische auto.

Prijzen Mercedes-Benz EQT

De Mercedes-Benz EQT is leverbaar in drie smaken: basismodel Advanced Plus, de Premium en de Premium Plus. Klikken we op de website van Mercedes-Benz door naar de prijzen, dan worden we doorverwezen naar Mercedes-Benz Vans. Dat vermeldt voor deze modellen een respectievelijke vanafprijs van 39.456 euro, 41.305 euro en 42.812 euro. Dat zijn dan dus wel grijskentekenprijzen. Dat is in dit geval dan alleen exclusief btw, want bpm is er bij een elektrische auto sowieso niet. Met wat doorklikken vinden we aan het einde van de configurator de prijzen voor het reguliere ‘geel kenteken’. Als we nog geen opties aanvinken, komen we op een vanafprijs van respectievelijk 47.753 euro, 49.979 euro en 51.803 euro.

Standaarduitrusting Mercedes-Benz EQT

Basismodel Advanced Plus voorziet de Mercedes-Benz EQT van onder meer 16-inch lichtmetaal, halogeenkoplampen, privacyglas achter, met leer bekleed stuurwiel, 7-inch touchscreen voor het infotainment met smartphone-integratie via Android Auto of Apple CarPlay en WiFi-functie, automatische airco en de basis aan veiligheids- en assistentiesystemen. De Premium-uitvoering voegt daar onder andere een wat mooier type 16-inch lichtmetalen wielen, led-koplampen, een draadloze smartphone-lader en extra parkeerassistenten (auto kan deels zelf inparkeren) aan toe. Tot slot zorgt Premium Plus voor onder meer een 17-inch lichtmetaal, een deels met kunstleer bekleed dashboard en navigatie met live verkeersinformatie.

Wij gaan voor de Premium. Die biedt net wat meer en oogt net wat luxueuzer dan het basismodel, terwijl we toch iets besparen ten opzichte van het topmodel.

Exterieuraankleding

De standaard carrosseriekleur voor de Mercedes-Benz EQT is voor alle modellen spierwit. Gelukkig kan je zonder meerprijs kiezen voor donkergrijs, donkerblauw of felrood. Als je 569 euro bijlegt heb je nog meer keuze: zwart, lichtgrijs, een andere tint donkergrijs, een andere tint donkerblauw, een soort donker wijnrood en zelfs geel behoort tot de mogelijkheden. Laten we eens gek doen en die laatste kleur selecteren.

Eventueel kunnen we de voor deze uitvoering standaardvelgen nog omruilen voor de 17-inch exemplaren van de Premium Plus-uitvoering, maar die 627 euro houden we op zak. De standaardvelgen vinden we eerlijk gezegd veel beter bij de auto passen.

Interieuraankleding

Standaard krijg je een zwart-grijze combinatie van kunstleer en microvezelstof. Zonder meerprijs kan je ervoor kiezen om alles in zwart kunstleer te laten uitvoeren, maar dan wel met een contrasterend stiksel erbij. Ook verandert het stikpatroon op het zitvlak en de rugleuning. Wij gaan voor de optionele versie: alles kunstleer.

Pakketten en losse opties

Bij de pakketten kunnen we kiezen voor het navigatiepakket (725 euro) en het winterpakket (622 euro). Ofwel navigatie met live verkeersinformatie en stoel-, stuur- en voorruitverwarming. Vinken we beide aan. Dan de losse opties. Daarvan vinken wij er maar eentje aan: de led-mistlampen (201 euro).

Enkele highlights uit de opties die wel beschikbaar zijn, maar waar wij niet voor kiezen: dakdragers (335 euro), voorbereiding voor een trekhaak (379 euro) en de trekhaak zelf (633 euro), een extra 2,3 kW Mode 2-laadkabel (230V, fase 1, 8A)(267 euro), Keyless Go (446 euro) en het Navigatie Plus pakket (836 euro voor aanvullende navigatiediensten zoals het weerbericht op bestemming). Zonder meerprijs kan je de achterklep omruilen voor deurtjes, zoals bij de besteluitvoering.

De Mercedes-Benz EQT zelf samenstellen

Uiteindelijk kost de door ons samengestelde Mercedes-Benz EQT 43.422 euro op grijskenteken en 52.541 euro op ‘geel kenteken’. Daarvoor krijg je een behoorlijk complete en zeer praktische gezinsauto. De gemiddelde consument zal voor dat geld wellicht liever een SUV-model kiezen, maar het is verfrissend om te zien dat er merken zijn die MPV’s blijven aanbieden. Uiteindelijk gaat er op gebied van praktisch gebruiksgemak niets boven een traditionele MPV. Zelf de Mercedes-Benz EQT samenstellen? Kijk dan op www.mercedes-benz.nl/vans.