Bentley-occasion met W12 is nu goedkoper dan Volkswagen Up

Ruim 300.000 euro kostte deze Bentley Continental Flying Spur met W12 toen hij in 2006 nieuw uit de fabriek rolde. Nu wordt hij als occasion aangeboden voor minder geld dan een Volkswagen Up.

De kleine Duitse hatchback wordt sinds eind oktober niet meer gemaakt, maar is vanaf een kleine 21.000 euro nog wel uit voorraad leverbaar bij Volkswagen. Weet wel dat je voor veel minder geld ook deze Bentley Continental Flying Spur koopt. De vraag is of je dat moet willen.

Risicovolle occasion

We hebben je namelijk al vaker verteld over de risico’s die komen kijken bij het kopen van dergelijke afschrijvingskanonnen. In het kort: de aanschafprijs mag dan plots behapbaar zijn, de onderhoudskosten zijn dat niet. Sterker nog, die stijgen bij deze Bentley juist doordat onderdelen moeilijker te vinden zijn, terwijl de kans op gebreken door leeftijd en een hogere kilometerstand toeneemt.

Voor deze Bentley Continental Flying Spur met ruim 241.000 kilometer op de teller is dat niet anders. En zelfs iets simpels als de bougies vervangen wordt dankzij de twaalf cilinders een prijzige klus. Zolang je de decadente occasion rijdend houdt, kun je wel genieten van de 560 pk en 650 Nm koppel die 6,0-liter W12 te bieden heeft.

Bentley Continental Flying Spur met dorstige W12

Zijn het niet de onderhoudskosten van de luxewagen die je een persoonlijk faillissement bezorgen, dan is het wel het brandstofverbruik. Volgens de fabrieksopgave bedraagt het gemiddeld verbruik namelijk 1 op 5,8. Slik! Rijd je voornamelijk binnen de bebouwde kom, dan rollen er tijdens het tanken nog meer tranen over je wang. Het verbruik stijgt dan tot maar liefst 1 op 3,8. Daarmee komt de Bentley Continental Flying Spur-occasion in de buurt van de meest onzuinige tweedehands auto’s van Nederland.

De vermogende twaalfcilinder floreert echter pas op de autobahn, waar de Bentley moeiteloos accelereert tot ver boven de 300 km/h. Houd je je een beetje gedeisd, dan blijft het verbruik op de snelweg beperkt tot zo’n 1 op 8.

Luxe occasion goedkoper dan Volkswagen Up

Zoals gezegd is de ooit zo prijzige luxewagen de afgelopen 18 jaar enorm in waarde gedaald. De verkoper vraagt nu 18.000 euro voor de occasion. De Britse bolide is schreef daarmee maar liefst 94 procent af, waardoor hij nu minder kost dan een Volkswagen Up. Wel zal die Up het na aankoop beter voorhebben met je portemonnee. Heb je liever een Duits snelwegkanon? Check dan deze inmiddels betaalbare Audi S6.