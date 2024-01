Deel dit: Share App Mail Tweet

Audi S6-occasion door mega afschrijving nu verrassend betaalbaar

Deze Audi S6-occasion kostte in 2012 ruim een ton. Het afschrijvingsmonster heeft de afgelopen 14 jaar en 184.000 kilometer zijn werk gedaan, en nu pik je de tweedehands auto voor verrassend weinig geld op.

Het betreft een Audi S6 Avant van de C7-generatie, die in 2011 op de markt kwam. Hoewel de jaartjes nu beginnen te tellen, oogt de dikke Duitser nog altijd erg modern.

Ideale occasion voor de wintersport

De Audi S6 Avant 4.0 TFSI Quattro Pro Line +, zoals de modelnaam luidt, heeft een 4,0-liter V8 in het vooronder. Deze luidruchtige achtcilinder levert 420 pk en 550 Nm koppel naar alle vier wielen. Genoeg om in 4,7 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur te sprinten.

Het Quattro-vierwielaandrijvingsysteem, de ruime kofferbak en de overdaad aan vermogen maken de Audi S6 de ideale occasion om mee op wintersport te gaan. Is de kofferbak niet groot genoeg, dan kan er altijd nog een dakkoffer op de occasion worden geplaatst. Met een opgegeven gemiddeld verbruik van zo’n 1 op 10 is-ie helaas een stuk dorstiger dan deze zeer zuinige wintersportoccasion waarmee je voor slechts 70 euro naar Gerlos rijdt.

Audi S6 Avant als tweedehands auto

Op verkoopsite Gaspedaal.nl staan ruim 30 exemplaren te koop, beginnend bij zo’n 25.000 euro. De goedkopere exemplaren hebben met tellerstanden die tegen de 200.000 kilometer schuren wel wat meer ervaring. Wij vonden dit exemplaar uit 2012 voor 28.945 euro.

Bij goed onderhoud en budget om de occasion te blijven onderhouden, hoeft dat geen probleem te zijn. Wel zijn veel modellen geïmporteerd uit Duitsland. Ook dat hóéft geen probleem te zijn, zolang de onderhoudshistorie voorradig is.

Rijk uitgeruste stationwagen

Wie het aandurft, heeft namelijk wel een auto van ruim een ton, voor de prijs van een Volkswagen Polo. Het verschil is dat je in je Audi S6 Avant-occasion kunt genieten van die heerlijke V8-roffel. Daarnaast is de snelle stationwagen voorzien van sportstoelen, een Bose-audiosysteem, een elektronisch sperdifferentieel, key-less entry, ledverlichting rondom en een panoramadak.