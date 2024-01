Deel dit: Share App Mail Tweet

Zoveel subsidie komt volgende week vrij voor EV-kopers in 2024

Wil je in 2024 een nieuwe elektrische auto kopen? Dan heb je recht op SEPP, een EV-subsidie waar autokopers (en zij die willen leasen) aanspraak op kunnen maken.

Op dit moment kun je echter nog geen aanvragen indienen. Vanaf dinsdag 9 januari rukt de overheid de deksel van de subsidiepot. Daarin ligt voor dit jaar 58 miljoen euro opgeborgen.

EV-verkopen stellen teleur

SEPP, dat staat voor Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren, is bedoeld om twijfelaars die slikken van de hoge EV-prijzen tegemoet te komen. De regeling ging in de zomer van 2020 van start.

De bedoeling was om het subsidiebedrag langzaam af te bouwen. Zo ging het van 4.000 euro in 2020 naar 2.950 euro afgelopen jaar. De subsidiepot van 2023 voor nieuwe elektrische auto’s was eind december echter nog voor een een derde gevuld.

Het aantal nieuwe EV-verkopen stelt dan ook enigszins teleur. Om die reden is een poos geleden besloten het SEPP-bedrag voor nieuwe EV’s in 2024 niet te verlagen tot 2.550 euro, maar gelijk te houden op 2.950 euro. Tegelijkertijd schiet de Nederlandse overheid zichzelf (en zijn groene idealen) in de voet, door eigenaren van een elektrische auto vanaf 2026 zeer veel wegenbelasting te laten betalen. Tja, dat stimuleert nou niet bepaald om een EV te kopen.

Subsidie voor tweedehands elektrische auto’s

De verkoop van gebruikte EV’s lijkt beter te gaan. Althans, van de 32,4 miljoen euro aan SEPP-budget die de overheid in 2023 voor elektrische occasions opzij had gezet, werd vorig jaar gretiger gebruik gemaakt dan van de subsidie voor nieuwe EV’s. Op 20 november was er al geen stuiver meer in de subsidiepot te vinden. In 2024 is, net als voorheen, 2.000 euro subsidie te krijgen voor een gebruikte EV. Wel is het totale subsidiebedrag voor occasions met 29,4 miljoen euro iets kleiner.

Eisen voor SEPP

Nieuwe elektrische auto’s moeten voldoen aan enkele eisen om aanspraak te kunnen maken op de subsidie. Zo moeten occasions onder andere origineel als EV zijn geleverd (geen ombouwprojecten dus), beschikken over een WLTP-range van minimaal 120 kilometer en maximaal 45.000 kosten. Occasions moeten nieuw tussen de 12.000 en 45.000 euro hebben gekost. Daarnaast moet de elektrische auto minimaal 3 jaar op jouw naam blijven staan.

Vanaf 9 januari neemt de rijksoverheid weer aanvragen in behandeling. Op 27 december 2024 om 12 uur gaat de deksel weer op de subsidiepot voor elektrische auto’s. De vraag is of-ie dan leeg is.