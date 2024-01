Deel dit: Share App Mail Tweet

Zo bouw je een elektrische auto voor nog geen 17.000 euro

Op zoek naar een goedkope elektrische auto? Deze EV koop je al voor minder dan 17.000 euro. Nou ja, kopen… Je moet hem zelf bouwen.

Betaalbare elektrische auto’s zijn op komst met bijvoorbeeld de Renault 5 of de Volkswagen ID.2. Er is echter een nog goedkopere manier om elektrisch te rijden.

Zelf een elektrische auto bouwen

En dat is door zelf een EV te bouwen. Uiteraard is het wat lastig om zelf een accupakket in elkaar te bouwen en je verbrandingsmotor te vervangen voor een elektrovariant. Gelukkig helpt e-Revolt je een graag een handje. Het Duitse bedrijf maakt kant-en-klare kits maakt om je oude diesel- of benzineslurper om te toveren tot toekomstbestendige EV.

Bij de ombouw naar elektrische auto maakt je verbrandingsmotor plaats voor een frame dat op de bevestigingspunten van de motorsteunen kan worden geplaatst. Dat frame huisvest vervolgens de elektromotor en andere benodigde onderdelen voor de EV-conversie. In het interieur wordt een nieuw scherm geplaatst waar je de belangrijkste voertuiginformatie op ziet.

EV-conversie uitgevoerd door garage

Klinkt je dit te moeilijk? Geen zorgen. Het zijn garages aangesloten bij het e-Revolt-netwerk die deze conversies uitvoeren. Zij checken op voorhand ook of jouw auto in aanmerking komt voor het ombouwproject. Op dit moment zijn er 42 verschillende modellen die je kunt omtoveren tot EV.

Elektrische auto voor 17.000 euro

In de persfoto’s wordt een zevende generatie Volkswagen Golf gebruikt. Aangezien het voor de ombouw niet uitmaakt of het een benzine, diesel of zelfs model met motorschade betreft, kun je zo’n Golf voor niet al te veel oppikken als occasion. Zo vonden wij dit exemplaar uit 2013 met een slecht lopende motor voor nog geen 5.000 euro.

Dan komen nog de kosten van de ombouw. Volgens e-Revolt moet je rekenen op een bedrag tussen de 12.000 en 15.000 euro. In het gunstigste geval heb je dus voor minder dan 16.000 euro een vrij moderne elektrische auto.

Volkswagen Golf EV als occasion

Weet wel dat van de Volkswagen Golf 7 ook af fabriek een EV-variant is geleverd. Op verkoopsite Gaspedaal.nl vind je deze al voor minder dan 15.000 euro. Afhankelijk van het bouwjaar hebben deze een actieradius tussen de 190 en 230 kilometer. Dat is minder dan de 250 kilometer die e-Revolt belooft, maar de vraag is of je voor dat beperkte verschil al deze moeite wil doen.