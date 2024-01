Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze elektrische occasion schreef meer dan 30.000 euro af in minder dan een jaar

Autovisie is altijd op zoek naar occasions voor de liefhebber en spit daarom de lijsten van verkoopsite Gaspedaal.nl door. Ditmaal vonden we een elektrische auto die in minder dan een jaar tijd 30.000 euro afschreef.

Het merendeel van de auto’s schrijft af, met name in de eerste jaren en kilometers kan je auto veel minder waard worden. Deze BMW is wel een extreem voorbeeld.

Elektrische auto schreef in minder dan een jaar 30.000 euro af

De elektrische auto in kwestie is een BMW iX in de XDrive 40-uitvoering. Dit betekent dat de occasion twee elektromotoren heeft die tezamen goed zijn voor 326 pk en 630 Nm aan koppel. De 2.365 kilogram zware kolos sprint in 6,1 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur. Het versnellen stopt pas bij 200 kilometer per uur.

De elektromotoren van de occasion zijn gekoppeld aan een accupakket met een nettocapaciteit van 71 kWh. Hiermee kom je volgens de WLTP-meetmethode 425 kilometer ver.

Zo’n twee jaar geleden reed Autovisie met de BMW iX. Wat wij van deze elektrische auto vinden, zie je in onderstaande video.

De BMW iX is een prijzige elektrische auto. Het model is nieuw leverbaar vanaf 85 mille.

De occasion

De gevonden occasion heeft een catalogusprijs van 105.654 euro. De auto is op 17 april 2023 in Nederland geregistreerd en heeft sindsdien 20.259 kilometer gereden. De occasion staat nu voor 71.900 euro bij een BMW-dealer te koop en heeft dus meer dan 30.000 euro in minder dan een jaar afgeschreven.

