Eerste auto van Xiaomi heeft V6 die geen brandstof nodig heeft

Begin deze week lieten we een nieuwe auto van smartphonefabrikant Huawei zien. Nu is er nog een tech-merk eerder dan Apple met een auto. Dit is de SU7 van Xiaomi. En die heeft een V6. Al is dat niet wat je denkt.

Xiaomi ken je wellicht niet, al is het ook in ons land geen onbekend merk. De telefoons van de fabrikant zijn overal in ons land te koop. Niet vreemd, want het is een van de grootste smartphone-makers ter wereld.

De eerste auto van Xiaomi

Als Chinese fabrikant wil je natuurlijk voorlopen op andere tech-giganten als Apple. Opvallend is dat het eerste model van het merk ook echt onder de naam van Xiaomi verkocht wordt, en niet voor een soortgelijke constructie als bij Huawei wordt gekozen.

De elektrische auto is daarentegen niet volledig in eigen beheer ontwikkeld. BAIC bouwt de auto met in de bodem accu’s van Catl en BYD.

Een V6?

De Xiaomi SU7 komt er in twee uitvoeringen. De instapper heeft achterwielaandrijving en 299 pk en 400 Nm aan koppel. De vierwielaandrijver met twee elektromotoren heeft 673 pk en 500 Nm aan koppel. De topsnelheid van de goedkoopste uitvoering is 210 kilometer per uur. Het topmodel stopt pas met versnellen bij 265 kilometer per uur.

V6? De motoren van de auto noemt Xiaomi “HyperEngine V6 Series”. Er ligt echter geen V6 onder de kap. Het is slechts de naam van de motoren.

Aan de elektromotoren is een 73,6 kWh accu van BYD of 101 kWh accu van Catl gekoppeld. De instapper met het kleine accupakket komt volgens de Chinese meetmethode 668 kilometer ver. De vierwielaandrijver met het grote accupakket komt 800 kilometer vervolgens dezelfde meetmethode.

De productie van de Xiaomi SU7 moet in de eerste zes maanden van 2024 van start gaan. Of de volledig elektrische auto ook naar Nederland komt, is nog de vraag. Wil je zo snel mogelijk op de hoogte blijven van al het autonieuws, abonneer je dan op het Autovisie Whatsapp-kanaal.