Deel dit: Share App Mail Tweet

Chinese Tesla-leverancier heeft belangrijke accu-doorbraak

Het Chinese bedrijf Catl heeft een doorbraak wat betreft batterijtechniek. De leverancier van onder meer accu’s van Tesla heeft een LFP-baterij ontwikkeld die in 10 minuten voor 400 kilometer aan actieradius kan laden.

Even vergeten hoe het ook alweer zat met de verschillende batterijtypes? Klik dan hier om de uitleg over de verschillende accu’s te lezen.

De accu-doorbraak van Catl

De naam van de nieuwe batterij is Shenxing. Hoewel dit niet zo sexy klinkt, willen merken als Tesla maar al te graag zo’n soort accu in een elektrische auto.

Een LFP-accu is goedkoper te produceren en brandveiliger dan een NMC-batterij. Daarentegen is een LFP doorgaans minder energiedicht en kan het type accu niet goed overweg met lage temperaturen. De nieuwe batterij van Catl is anders.

Niet alleen Tesla-leverancier Hoewel we Tesla als voorbeeld nemen, gebruiken veel meer autofabrikanten batterijen van de Chinese producent. Onder meer BMW, Ford, Mercedes-Benz en Volkswagen zijn al klant.

Catl zegt dat de Shenxing-batterij in minder dan een half uur tot 80 procent kan worden opgeladen, zelfs bij temperaturen van -10 graden Celsius. De totale range van het accupakket is 700 kilometer. Ga je 10 minuten laden, dan heb je 400 kilometer aan actieradius.

Goed nieuws voor Tesla en andere EV-fabrikanten

Goed nieuws dus voor de toekomstige EV, ‘maar productie zal nog wel even duren’, hoor ik je denken. Volgens de Tesla-leverancier is dat niet zo. De Shenxing-accu moet eind van dit jaar in massaproductie gaan. In het eerste kwartaal van 2024 ligt het accupakket al in de eerste auto’s. Welke fabrikant de gelukkige is om de accu voor het eerst te mogen gebruiken, is nog onduidelijk.

De doorbraak van Catl is pas het begin van een accu-revolutie. Veel andere fabrikanten in en buiten China zijn bezig met het goedkoper, beter en milieuvriendelijker maken van batterijen. Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom elektrische auto’s? Vergeet je dan niet onderaan dit artikel te abonneren op onze gratis nieuwsbrief!