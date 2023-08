Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit heeft de Zenvo Aurora gemeen met de roemruchte Bugatti EB110

De introductie van een nieuwe hypercar is allang niet meer spannend. Er zijn zoveel (elektrische) auto’s tegenwoordig met meer dan 1000 pk, dat we voor alles daarboven slechts onze schouders ophalen. Maar van de nieuwe Zenvo Aurora kijken we op, om één specifieke reden…

Veel vermogen, een hoge topsnelheid en een korte acceleratietijd: daarvan moesten supersportwagens het vroeger hebben. Maar inmiddels draait het meer om de beleving, want zelfs met een elektrische Kia EV6 GT vlieg je al in 3,5 seconden naar 100 km/h.

Zenvo Aurora met hoogtoerige V12

In een hypercar wil je dingen horen, voelen en misschien wel ruiken. De toepassing van hybride- of zelfs elektrische techniek dempt die sensaties vaak. Dus zijn we blij dat de Zenvo Aurora tegen de trend in gaat. Hij heeft namelijk een heuse V12 met een maximum toerental van maar liefst 9800 tpm.

En dat is nog niet alles. Net als de legendarische Bugatti EB110 wordt het 6,6-liter blok van de Zenvo aangejaagd door niet één, niet twee, maar vier turbo’s. Het vermogen van de krachtbron komt daarmee uit op 1267 pk.

Twee versies van de Aurora: Agil en Tur

De Zenvo Aurora wordt in twee behoorlijk verschillende uitvoeringen geleverd: Agil en Tur. Die eerste is met name op circuitgebruik gericht, heeft meer downforce en is spartaanser. In de Tur heb je meer luxe en comfort, aldus Zenvo.

Beide auto’s zijn gebaseerd op een modulair monocoquechassis, dat grotendeels uit koolstofvezel is opgetrokken en in de basis slechts 120 kilo weegt. De nieuwe V12 – ontwikkeld door Mahle – is ook bijzonder licht, met een gewicht van 260 kilo.

Agil met grote hoeveelheid downforce

Overigens heeft de Zenvo Aurora ook nog hybridetechniek aan boord. De Agil is de minst krachtige van de twee, met slechts één elektromotor en een systeemvermogen van 1470 pk op de achterwielen.

Zenvo geeft voor de Agil een topsnelheid van 365 km/h op en een sprinttijd naar 100 km/h van slechts 2,5 seconden. Het agressieve aeropakket van de meest extreme Aurora-variant genereert 880 kilo downforce bij 250 km/h.

Tur-variant heeft drie elektromotoren

De Tur-versie van de Zenvo Aurora is uitgerust met drie elektromotoren, waarvan er twee op de vooras zitten. In totaal levert de aandrijflijn van de Tur een vermogen van 1876 pk, waarmee de Aurora in 2,3 seconden naar 100 km/h gaat en een top van 450 km/h (!) bereikt.

Volgens Zenvo is de Tur iets zwaarder dan de Aurora, al vinden wij het wagengewicht van 1450 kilo nog best bescheiden. De Deense fabrikant bouwt niet meer dan honderd Aurora’s: vijftig Turs en vijftig Agils. De productie begint in 2025. Een prijs is nog niet bekend.