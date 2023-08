Deel dit: Share App Mail Tweet

Oh, nee! Iemand heeft met pen op een Bugatti Chiron zitten tekenen

Oh, dat was de bedoeling? En een zeer vermogende verzamelaar heeft er opdracht voor gegeven? Nou, dan heeft-ie nu wel een unieke Bugatti Chiron Super Sport in handen. Maar is het heel gek dat wij de auto een beetje fout vinden? Een beetje kermis?

Voluit heet de one-off: Bugatti Chiron Super Sport Golden Era. De ontwikkeling ervan heeft twee jaar geduurd en is gedaan in samenwerking met een verzamelaar die een ode wilde brengen aan de historie van Bugatti.

Deze Bugatti Chiron belicht gouden tijden

Dat doet deze Chiron door de gouden tijden van Bugatti te belichten, zoals het merk dat zelf noemt: van 1909 tot en met 1956 en van 1987 tot en met 2023. Dat suggereert overigens dat het vanaf nu bergafwaarts zal gaan met Bugatti, maar zo heeft de initiator van dit project het vast niet bedoeld.

De rechterkant van de Chiron Super Sport Golden Era besteedt aandacht aan de beginjaren van Bugatti, de linkerkant aan de moderne tijd, die begon in de jaren tachtig met de EB 110 en werd later onder Volkswagen voortgezet met de Veyron en Chiron. Nu is Bugatti in handen van Rimac.

Direct met pen op de carrosserie getekend

Het idee achter de Golden Era is creatief. Bugatti heeft 45 schetsen gemaakt, die met de hand direct op de carrosserie van de Chiron zijn getekend. Dat was nog een hele uitdaging, aldus de fabrikant, aangezien de afwerking zodanig moet zijn dat de schetsen ook in de komende decennia niet vervagen.

Aan de passagierskant zijn 26 schetsen op de flank aangebracht, aan de bestuurderskant 19 tekeningen. Voor de ontwerpers was het best intimiderend om op een supersportwagen van een paar miljoen euro te tekenen en er ging weleens iets mis. Vandaar dat het proces 400 uur heeft geduurd.

Ook in het interieur schetsen aangebracht

Het interieur is natuurlijk niet vergeten. Op de deurpanelen links en rechts zijn drie schetsen op het leer geschilderd met een fijn kwastje. Rechts de Type 35, Type 57 SC Atlantic en Type 41 Royale. Links de EB 110, Veyron en Chiron.