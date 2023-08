Deel dit: Share App Mail Tweet

Hyundai Santa Fe XRT is brute Land Rover Defender-concurrent

Hyundai laat een conceptversie van een ruige auto zien die gebaseerd is op de nieuwe Santa Fe. Gaat Hyundai met deze auto de strijd aan met de Land Rover Defender?

Hyundai liet halverwege juli de nieuwe versie van de Koreaanse SUV zien. Een indrukwekkend en vierkant design met Amerikaanse trekjes. Deze XRT Concept lijkt het echter niet op te nemen tegen een Amerikaan.

Hyundai Santa Fe als Land Rover Defender-concurrent

De Santa Fe als XRT Concept heeft namelijk wel wat weg van de Land Rover Defender. Met een ladder aan de achterkant, jerrycan aan de zijkant en wiel op de imperiaal, is het ineens een stoere terrein-SUV geworden. Of deze versie uiteindelijk ook echt in productie gaat, is nog onduidelijk.

De normale Hyundai Santa Fe wordt in ieder geval wel in Nederland leverbaar. Met een totale lengte van 4,83 meter, breedte van 1,9 meter, een hoogte van 1,72 meter en een wielbasis van 2,81 meter is de SUV groter dan ooit. In het interieur vind je vijf zitplaatsen en kan je 725 liter aan bagage kwijt.

In Nederland alleen als hybride

In Nederland wordt de Hyundai Santa Fe naar verluidt enkel geleverd met een hybride-aandrijflijn. Er staat een PHEV en een normale hybride op de planning. Beide versies hebben een 1,6 GDi-motor onder de kap die 180 pk levert in geval van de hybride en 160 pk in geval van de stekkervariant.

Op andere markten wordt de nieuwe Hyundai Santa Fe ook aangeboden met een 2,5-liter viercilinder. Met turbo levert deze vierpitter 281 pk en zonder 194 pk. Hopelijk is de XRT-versie niet voorbehouden voor de versies met de krachtigste aandrijflijn en gaat de offroader – als-ie in productie gaat – ook op de Nederlandse wegen te zien zijn.