Brabus maakt van Maybach met V12 krachtigste S-klasse

Een Mercedes S-klasse is een auto waarbij het draait om luxe, een chique voorkomen en bovenal een comfortabele rit. Bij tuner Brabus hebben ze een iets ander idee voor de Duitse Sonder.

Alhoewel, ook Brabus staat natuurlijk bekend om de luxe. De auto’s zijn daarentegen minder stijlvol en chique.

Brabus 850 is krachtigste S-klasse

Achter de zwarte grille, donkeren wielen en carbon-accenten schuilt een V12 die je kent van de Maybach. Standaard heeft deze een slagvolume van 6,0 liter. Brabus heeft de twaalfcilinder opgeboord tot 6,3 liter. Met een grotere cilinderinhoud en twee krachtigere turbo’s levert de krachtcentrale 850 pk. De naam die deze luxesedan draagt, is dan ook: Brabus 850. Met dit vermogen is-ie krachtiger dan een Mercedes-AMG S 63 E Performance.

Naast veel vermogen is er ook ontzettend veel trekkracht ter beschikking, 1.100 Nm maar liefst. Van 0 naar 100 sprint de bolide in 4,1 seconden en het versnellen stopt pas bij 250 kilometer per uur.

De V12 stuurt zijn uitlaatgassen naar een aangepast uitlaatsysteem zodat je zelfs door alle geluidsisolatie heen het machtige motorblok hoort.

Lager

Naast de vermogensboost, is ook de luchtvering aangepakt door de tuner. Door het plaatsen van Brabus-luchtvering is de auto 20 millimeter verlaagd zonder dan het afbreuk zou doen aan het comfort van de auto. Toch zal de normale S-klasse comfortabeler zijn, de grote 22 inch wielen met kleine bandwangen komen het comfort niet ten goede.

De Brabus 850 is een de basis een Mercedes-Maybach S680.

Het interieur van de door Brabus aangepakte Maybach S-klasse bestaat voor een groot deel uit carbon. Voor het gewicht van de auto hoeven ze de koolstofvezelelementen in ieder geval niet te plaatsen. De standaard Maybach met V12 weegt net geen 2.900 kilogram, die paar kilo meer of minder maakt ook niet zoveel meer uit.

Brabus plaats het carbon dus om de luxe uitstraling, al moet je hier natuurlijk wel van houden. De rest van het interieur is erg luxe en zwart, zoals je van de tuner gewend bent.

Dit kost de Brabus 850

Wil je de 850 kopen? Dan kan. Het prijskaartje bedraagt 461.362 euro. Hier komt nog BPM en belasting overheen.

Zelfs het logo is voorzien van cabron. (Afbeelding: Brabus)