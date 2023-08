Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom deze Cadillac Escalade IQ alleen voor vrachtwagenchauffeurs is

Nee, de kop van dit artikel is geen flauwe grap omdat de Cadillac Escalade IQ een slagschip is. De volledig elektrische IQ mag in Nederland enkel gereden worden door vrachtwagenchauffeurs – of anderen met een vrachtwagenrijbewijs.

De Escalade IQ is de nieuwe auto van Cadillac. Volledig elektrisch, want het merk dat niet vies is van dikke achtcilinders moet ook met zijn tijd mee. Al kan je je afvragen hoe milieubewust een auto met een 200 kWh-accupakket is.

Echt alleen voor vrachtwagenchauffeurs

Naast dat een 200 kWh-accupakket een ware mijn van metalen is, weegt het ook nog eens veel. Zoveel dat je de Cadillac Escalade IQ in Nederland dus enkel met een vrachtwagenrijbewijs mag rijden. Hoeveel de kolos exact weegt, is nog niet duidelijk. Naar verluidt is het ongeveer net zo veel als de GMC Hummer EV met een gewicht van meer dan 4.100 kilogram. Het zal in ieder geval niet (veel) minder zijn.

Hoewel het gewicht van de auto nog niet genoemd wordt, is al wel bekend dat de EV 3.629 kilogram mag trekken. Voor een voertuigen van 3.500 kilogram, heb je in Nederland al een vrachtwagenrijbewijs nodig.

Cadillac Escalade IQ is ondanks zijn gewicht snel

De Cadillac Escalade IQ heeft een range van 725 kilometer en twee elektromotoren die goed zijn voor 687 pk en 834 Nm aan koppel. Kortstondig, in ‘Velocity Max-stand’, kan de Amerikaan zelfs 761 pk en 1.064 Nm aan koppel leveren. Met dit vermogen sprint je van 0 naar 60 mijl per uur (97 kilometer per uur) in minder dan 5 seconden.

📏 Afmetingen De Cadillac Escalade IQ is 5,7 meter lang, 2,4 meter breed en 1,9 meter lang. De wielbasis bedraagt 3,5 meter.

Het interieur van de SUV is net als de buitenkant: gigantisch. Het dashboard wordt gedomineerd door een 55 inch scherm. Fysieke knoppen vind je nauwelijks. Het bedienen van alle functionaliteiten gaat veelal via het kleine scherm op de middenconsole.

De Cadillac Escalade IQ heeft in de Verenigde Staten een prijskaartje van 130.000 dollar. We verwachten niet dat deze auto ooit naar Nederland komt.