Deel dit: Share App Mail Tweet

Cupra Formentor duizenden euro’s goedkoper

Cupra maakt de Formentor duizenden euro’s goedkoper. De sportieve SUV wordt daardoor aantrekkelijker ten opzichte van zijn concurrentie.

De Formentor is geen onbekende voor de redactie van Autovisie. In 2020 mocht de eerste auto van het merk meedoen aan de Supertest en later werd de VZ5, met vijfcilinder van Audi, ingezet voor een reportage met de Audi RS3.

Cupra Formentor duizenden euro’s goedkoper

De Cupra Formentor is een echt sportieve SUV, zo bleek uit de verschillende tests. Nu het model inmiddels iets ouder is geworden, besluiten ze bij het Duits-Spaanse merk iets van de prijs af te doen.

Welke Cupra Formentor je ook koopt, je betaalt altijd 2.000 euro minder dan voorheen. In Nederland kan je enkel een plug-in hybride bestellen.

Wat kost de SUV nu?

De goedkoopste Cupra Formentor heeft net als de duurste een 1,4-liter viercilinder die bijgestaan wordt door een elektromotor, samen goed voor 204 pk. Deze elektromotor put zijn energie uit een 12,8 kWh accupakket (bruto). Het prijskaartje van deze e-Hybrid ligt op 44.990 euro voor de Essential en 47.990 euro voor de Business.

Dezelfde aandrijflijn met 245 pk is een stukje duurder. In de VZ Performace-uitvoering kost het model 52.990 euro. De Cupra Formentor VZ Copper Edition heeft een prijskaartje van 55.990 euro.