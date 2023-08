Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit zijn de 5 veiligste gezins-occasions van de afgelopen 5 jaar

Autovisie is altijd op zoek naar occasions voor de liefhebber en spit daarom de lijsten van verkoopsite Gaspedaal.nl door. Ditmaal gaan we op zoek naar de vijf veiligste gezins-occasions van de afgelopen vijf jaar.

Bij aankoop van een occasion moet je niet enkel letten op betrouwbaarheid, prijs en het onderhoudsboekje. Ook veiligheid speelt een belangrijke rol. Helemaal bij gezinsauto’s.

Om de veiligheid van de occasions te bepalen, kijken we naar de resultaten van Euro NCAP. Iedere auto representeert een jaar. Omdat er meerdere auto’s zijn met een beoordeling van vijf sterren, selecteren we de auto die het hoogst scoort op veiligheid voor volwassen inzittende. Ook voor kinderen zijn deze vijf occasions erg veilig.

Volvo XC40 (2018)

De veiligste auto voor volwassen inzittende in 2018 was de Volvo XC40. Ook op de andere veiligheidsaspecten scoort de Chinese-Zweed goed.

De goedkoopste Volvo XC40 kost net geen 20.000 euro en heeft meer dan 200.000 kilometer ervaring. Voor de veilige occasion met een lagere kilometerstand betaal je al gauw 7.000 euro meer.

Mazda CX-30 (2019)

De Mazda CX-30 is een van de veiligste auto’s van het jaar 2019 en de veiligste als het aankomt op volwassen inzittende. De Japanner scoort op dit onderdeel 99 procent van de punten. Kijken we naar kinderen, dan scoort de CX-30 86 procent van de punten. Een geschikte occasion voor het hele gezin dus!

In Nederland staan er 379 exemplaren van de occasion te koop. Prijzen binnen bij net geen 23 mille voor een 2020-model met 160.000 kilometer op de teller.

Seat Leon (2020)

Ook de Seat Leon is erg goed als het op veiligheid aankomt. De auto behaalde in 2020 vijf sterren en scoort het hoogst op inzittendenveiligheid voor zowel kinderen als volwassenen.

In Nederland staan er 669 Seat Leons te koop als occasion met als bouwjaar 2020+. Prijzen beginnen bij zo’n 15 mille voor exemplaren met een hogere kilometerstand. Voor zo’n 20.000 euro kan je de veilige gezins-occasion al kopen met minder dan 100.000 kilometer ervaring.

Lynk & Co. 01 (2021)

Hoewel de Subaru Outback overall de veiligste auto van 2022 is, scoort de Lynk & Co. 01 het best op veiligheid van de volwassen inzittende. Niet vreemd, want het model heeft dezelfde basis als de Volvo XC40.

Ondanks dat de Lynk & Co. 01 voornamelijk via een abonnementsvorm gereden wordt, staan er 369 exemplaren in Nederland te koop. De goedkoopste heeft een prijskaartje van net geen 30 mille en minder dan 40.000 kilometer op de teller.

Tesla Model Y (2022)

De Tesla Model Y en Hyundai Ioniq 6 scoren beide erg goed als veilige gezins-occasion. Sterker nog, als we naar inzittende kijken hebben ze dezelfde beoordeling. De Model Y scoort echter beter op hulpsystemen en voetgangers en noemen we daarom toch als winnaar van het jaar 2022.

Wil je de Tesla Model Y als occasion kopen, dan ben je minimaal 45.000 euro kwijt. In totaal worden er 81 auto’s aangeboden op Gaspedaal.nl. De occasion het de hoogste kilometerstand heeft ‘pas’ 50.000 kilometer ervaring.