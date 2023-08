Deel dit: Share App Mail Tweet

5 punten waaraan je toekomstige modellen van Opel kunt herkennen

Opel laat de Experimental zien. Of beter gezegd, Opel laat de niéuwe Experimental zien. De term voor het conceptmodel is namelijk al vaker gebruikt. Ook nu geeft het studiemodel weer een kijkje in de toekomst.

Dat Experimentals belangrijke conceptmodellen zijn, bewees Opel met de vorige GT X Experimental uit 2018. Veel designelementen van die auto zijn terug te zien op auto’s die nu te koop zijn.

De nieuwe Opel Experimental is ook een voorbode van wat we van het merk kunnen verwachten. In dit artikel gaan we de vijf punten met je langs die nieuw of anders zijn aan toekomstige modellen.

Geen chroom meer

Op de Opel Experimental vind je geen chroom. In plaats daarvan wordt er meer gebruik gemaakt van exterieurverlichting en contrasterende lijntjes. Het verwijderen van chroom zien we ook bij veel andere merken.

Vizor

Het donkere paneel waar de koplampen en sensoren in verwerkt zijn, betitelt de fabrikant als ‘de Vizor’. Opel noemt de Vizor van de Experimental ‘4D’. Een mooie marketingterm voor een aangepast front met een ledstrip in het midden.

In praktijk kan je erop rekenen dat de Duitsers vasthouden aan de huidige Vizor-designtaal en hier de verlichting nog iets mooier in integreren.

Geen overbodige informatie

Opel wil in de toekomst minder conventionele schermen en meer gebruik maken van stembediening en kunstmatige intelligentie om de bestuurder op de hoogte te houden over zijn auto en de route.

De conceptcar heeft zelfs geen displays, maar een soort projectie. Na BMW lijkt dus ook Opel af te willen van veel schermen.

Aerodynamica en ruimte

Opel wordt in de toekomst volledig elektrisch en dus speelt aerodynamica een belangrijkere rol. Vloeiende lijnen en aero-details is dus ook iets dat je kan verwachten op toekomstige modellen van de Duitse autobouwer.

Daarbij wil Opel de binnenruimte van een auto beter gaan benutten. Door allerlei ruimtebesparende elementen zou een C-segmenter de binnenruimte van een D-segmenter moeten hebben. Het merk beweert dat de conceptcar dit al heeft. Een gevalletje ‘eerst zien, dan geloven’.

Het nieuwe Opel-logo

De nieuwe conceptcar beschikt over het nieuwe elektrische embleem. Net als bij het GTI van Volkswagen wordt het merkwapen gekenmerkt door een bliksemschicht.