Duik in de prijslijst: de Fiat 600e – nieuw retro succesverhaal?

Vrij onverwachts introduceren de Italianen de Fiat 600e, een grotere broer voor de 500e. Gaat het nieuwe model net zo’n groot succes worden? We maken kennis met een duik in de prijslijst.

In 1955 kwam Fiat met de 600, een soort grotere versie van de 500. Hoewel het model minder iconisch is gebleken, bracht de 600 destijds juist meer succes dan de 500. We spoelen door naar 2023: vrij onverwachts presenteert Fiat een volledig nieuwe 600. Voluit luistert het model naar de naam Fiat 600e, want vooralsnog is het model altijd volledig elektrisch aangedreven. Hoewel de 600e iets SUV-achtigs in zijn uiterlijk heeft, is het vooral een hoog model hatchback. Verder opereert de nieuwe 600 in het populaire B-segment. Is dat een recept voor nieuw succes?

Prijzen Fiat 600e

De introductie van het model gaat alvast zeer snel. Begin juni liet het merk voor het eerste iets van de auto zien en eind juli was de Fiat 600e al te bestellen. Bij introductie zijn er nog maar twee uitvoeringen: de Red en de La Prima. Daarover straks meer. De vanafprijzen bedragen respectievelijk 34.990 en 39.990 euro. Daarmee is hij scherp geprijsd ten opzichte van zijn familieleden.

Motoren, batterij en actieradius Fiat 600e

De Fiat 600e deelt zijn technische platform met onder meer de Jeep Avenger, Opel Mokka en Peugeot 2008. In tegenstelling tot die modellen is de Fiat 600e vooralsnog alleen gepresenteerd met volledig elektrische aandrijflijn. Op termijn komt daar mogelijk nog wel een hybrideversie bij. In de Fiat 600e krijg je – in ieder geval op dit moment – altijd de 115 kW (156 pk) sterke elektromotor met een koppel van 260 Nm.

Standaard is de 54 kWh-batterij (51 kWh bruikbaar), goed voor een actieradius van net iets meer dan 400 km (WLTP). Beide modellen bereiken in 9,0 seconden de 100 km/u en hebben een topsnelheid van 150 km/u. Overigens heb je het volle vermogen alleen in Sport-modus tot je beschikking. Net als bij zijn platformgenoten wordt het vermogen in de andere rijmodi iets geknepen voor de zuinigheid.

Fiat 600e: Red of La Prima?

Het verschil tussen de twee uitvoeringen zit hem in het uitrustingen. De Fiat 600e Red biedt standaard onder meer 16-inch lichtmetaal, full-led-verlichting, automatische airco, Keyless Go, met kunstleder bekleed stuurwiel en een 10,25-inch centraal touchscreen. Ook handig: standaard een 11 kW boordlader, waar 7,4 of zelfs 3,7 kW vaak nog de standaarduitrusting is.

Bij de wat luxere Fiat 600e La Prima krijg je 18-inch lichtmetaal, Keyless Entry (& Go), verwarmbare buitenspiegels, elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, stoelverwarming voorin, draadloze telefoonlader en extra assistentiesystemen. Denk daarbij onder meer aan adaptieve cruise control en 360-graden parkeersensoren. Verder heeft de La Prima een iets andere visuele aankleding dan de Red, zie hieronder.

Exterieuraankleding

De volgende stap is de exterieuraankleding. Fiat is het op één punt grondig met ons eens: het is op de weg veel te grijs. Die kleur is dus niet meer in het aanbod te vinden. Verder hebben beide introductiemodellen van de Fiat 600e hun eigen kleurenpalet. De Red is standaard rood (wat anders?) en optioneel leverbaar in zwart en wit. Er zijn dus nog wel andere ‘saaie’ kleuren dan grijs. Je betaalt daar 700 euro extra voor.

De La Prima is standaard uitgevoerd in oranje, een kleur die Sun of Italy heet. Ook de andere kleuren hebben een Italiaans thema: voor dezelfde 700 euro meerprijs kan je kiezen uit Sky-, Earth- en Sea of Italy. Ofwel lichtblauw, een toch nog wel soort van grijsachtig kleurtje en een groenig donkerblauw. Voor beide modellen zijn geen andere wielopties leverbaar.

Interieuraankleding

Voor het interieur bepaalt de modelkeuze de visuele aankleding. De Fiat 600e Red heeft heel donkergrijze stoffen bekleding, gecombineerd met rode accenten en een rood dashboardpaneel. In de Fiat 600e La Prima krijg je kunstlederen bekleding in een kleur die Fiat ivoor noemt. Wij noemen het grijsachtig.

Losse opties

Het kopje ‘Opties’ in de configurator is eigenlijk een beetje overbodig, want je krijgt gewoon een opsomming van de standaarduitrusting. Er valt verder niets te kiezen. Welke uitrustingen je aan boord hebt, bepaal je dus volledig met de modelkeuze Red of La Prima. Wellicht valt er op termijn wel wat te kiezen, als het reguliere uitvoeringenaanbod er is.

De Fiat 600e zelf samenstellen

Fiat 600e Red of La Prima? De luxere uitrusting van de La Prima is verleidelijk, maar uiteindelijk vallen wij toch voor de Red. Die vinden wij qua visuele aankleding net wat mooier, zeker in de standaard rode carrosseriekleur. Daarnaast is het ook nog eens de voordeligste uitvoering. De Fiat 600e en zijn uitrustingen zelf bekijken? Dat kan in de configurator op www.fiat.nl.