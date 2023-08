Deel dit: Share App Mail Tweet

Brandweer maakt zich zorgen om elektrische auto’s

Hoewel elektrische auto’s in ieder geval niet vaker dan brandstofauto’s in brand vliegen, is in geval van ontbranding de reactie veel extremer. Niet alleen verschillende Autovisie-lezers maken zich zorgen, ook de brandweer van Nederland.

Volgens Esther Lieben, portefeuillehouder veilige energietransitie, brandweercommandant en directeur veiligheidsregio Haaglanden, is er te weinig aandacht voor de veiligheid bij gebruik van nieuwe energiebronnen.

Ze wil daarom nieuwe wet- en regelgeving om rampen zoals met het vrachtschip te voorkomen. Het is overigens nog steeds niet zeker dat de brand op de Fremantle Highway door een EV werd veroorzaakt. Onderzoek zal dit binnenkort uitwijzen.

“Hoe goochem is het nou eigenlijk om honderden elektrische auto’s bij elkaar op een boot te zetten, waarvan je weet dat ze nauwelijks te blussen zijn?”, laat Lieben weten. “Nu is het een boot op zee, maar wat als dit gebeurt in een parkeergarage onder een binnenstad of een appartementencomplex? Dan kan er niks weggesleept worden.”

Ook maakt de commandant van de brandweer zich druk om grotere elektrische voertuigen. “Wat doen we straks als er een elektrisch aangedreven vrachtwagen in een tunnel tot stilstand komt en daar in de fik gaat?”

Welke accu’s zorgen voor problemen in geval van brand?

Als zo’n accu van een elektrische auto in brand vliegt, is het niet mogelijk om te blussen. De brand is zo hevig dat de auto 24 uur wordt ondergedompeld in een bak met water. Pas na 24 uur gaan de hulpdiensten de auto verder opruimen.

Minder elektrische auto’s in parkeergarages om brandgevaar

De commandant van de brandweer lijkt het niet logisch om veel auto’s met accupakketten in parkeergarages te laten. “En als ze dan toch de parking in moeten, onder welke voorwaarden dan? Welke type auto’s mogen dan naar binnen? Moeten parkeergarages aangepast worden met andere bouwmaterialen, moeten er schotten tussen komen?”, vraagt Lieben zich af.

Volgens Lieben moeten we goed kijken naar de risico’s die komen kijken bij de energietransitie. “Veiligheid als belangrijk aandachtspunt meenemen in die transitie kost veel geld. Dan wordt de energietransitie nog duurder en dat is altijd lastig te verkopen. Maar wel noodzakelijk. Wij willen aan tafel komen als brandweer om juist in de voorfase over dit soort vragen na te denken”, stelt ze.