Dit gebeurt er als de accu van een elektrische auto in brand vliegt

Elektrische auto’s zijn voor sommigen nog nieuw en roepen daardoor veel vragen op. Een van de belangrijkste vragen die wij binnenkrijgen gaat over veiligheid. Wat gebeurt er als een elektrische auto in brand vliegt? De Chinese fabrikant BYD geeft ons een inkijkje, op een extreme manier.

Voordat je dit artikel leest, is het goed om te weten dat elektrische auto’s, zo blijkt uit verschillende onderzoeken, net zo brandveilig zijn als conventionele auto’s. Echter, elektrische auto’s hebben nadelen als ze eenmaal in brand vliegen.

Brand door de accu van een elektrische auto

In deze video is te zien hoe een NMC- en een LFP Blade-batterijcel reageren als ze worden doorboord. Deze test is gedaan in het hoofdkantoor van BYD in Shenzhen. De accucellen hebben volgens BYD ongeveer dezelfde capaciteit en zijn beide volledig opgeladen. Van dit soort accucellen zitten er normaal gesproken meerdere in een pakket.

Te zien is dat de NMC-accu ontploft en in brand vliegt. Dat is een groot nadeel van dit soort batterijen. Als een NMC-accu in brand vliegt, is de brand hevig en lastig te blussen. Vliegt een accupakket in brand, dan kan het wel 24 uur duren voordat alle cellen zijn afgekoeld en de kettingreactie is gestopt. Blussen is geen optie, alleen een dompelbak vol met water werkt om een nieuwe brand te voorkomen. De auto moet 24 uur onder water blijven, voordat de hulpdiensten verder gaan met opruimen.

Waarom vliegt de LFP Blade Battery van BYD dan niet in brand? Laten we voorop stellen dat niet alleen de LFP-batterijen van BYD minder snel in brand vliegen, maar dat hetzelfde geldt voor dezelfde soort batterijen van andere merken. BYD beweert echter dat zijn accu’s nog veiliger zijn dan die van de concurrentie, door onder andere de vorm. Maar om dat te bewijzen hadden ze deze test met twee verschillende LFP-accu’s moeten doen.

De verklaring voor het verschil in deze test is vrij eenvoudig. Een LFP-batterij bestaat uit lithium, ijzer en fosfaat. Een NMC-batterij bestaat uit nikkel, mangaan en kobalt. Een LPF-accu kan goed omgaan met hoge temperaturen en beter omgaan met stroompieken. Daarbij reageren de metalen die erin zitten minder sterk op elkaar, waardoor cel minder snel vlam vat. Ook de vorm van de accu zorgt voor een betere spreiding van de temperatuur en dus een verbeterde brandveiligheid, beweert BYD. De LFP-accu bleef tijdens de test tussen de 30 en 60 graden Celsius.

Deze test is een extreme manier om het verschil aan te tonen.

De NMC-batterij werd direct 600 graden Celsius. Dit komt doordat de metalen erin extreem met elkaar reageren en de warmte slecht weg kan, zo laat BYD aan Autovisie weten. Daarbij kunnen dit soort batterijcellen slecht omgaan met hoge temperaturen en vat een accupakket dus sneller vlam. De fabrikant geeft aan dat deze test een extreme manier is om te laten zien wat er kan gebeuren met een accucel.

Moet je nu bang zijn als je in een auto met NMC-accu rijdt?

Nee, het is niet direct zo dat auto’s met een NMC-batterij onveilig zijn. Echter, als je een flinke aanrijding krijgt met je elektrische auto of het accupakket wordt doorboord, dan vliegt een LFP-accu wel minder snel in brand.

Waarom kiezen fabrikanten dan toch voor NMC-accu’s?

NMC-accu’s kunnen beter omgaan met lage temperaturen en hebben een hogere energiedichtheid. Hierdoor nemen ze dus minder ruimte in en zijn ze efficiënter met koud weer. Hier lever je dus wel brandveiligheid van je elektrische auto voor in.

Wil je nog meer weten over accu’s en de chemische samenstelling, in dit artikel gaan we de diepte in.