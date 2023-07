Deel dit: Share App Mail Tweet

Honderden auto’s Mercedes aan boord brandend schip Ameland

Gisteren kwam het akelige nieuws naar buiten dat er een vrachtschip in brand staat ten noorden van Ameland. Hoewel er nog veel onbekend is over de brand, geeft Mercedes aan dat er honderden auto’s van het merk op de boot staan.

Het vrachtschip dat gisteren in brand vloog, is nog steeds niet geblust. Tijdens de brand is er een bemanningslid omgekomen en zijn de overige gered.

Op het schip, dat nu vlak bij Ameland ligt, staan 2857 auto’s waarvan 25 elektrische. Mercedes geeft aan dat in ieder geval 300 auto’s van het Stuttgartse merk op de boot staan. Welke auto’s er verder op het schip vervoerd werden, is nog onduidelijk. Zo zegt BMW nog met rederij K Lines contact te hebben en is het onduidelijk of er Volkswagens op het schip staan.

In De Telegraaf is te lezen dat Ford en Nissan aangeven dat zijn geen auto’s aan boord hebben en dat Stellantis, het moederbedrijf van merken als Peugeot, Alfa Romeo en Opel ook verwacht geen auto’s aan boord te hebben. Ook Toyota en Renault achten het onwaarschijnlijk dat er voertuigen van hun merk op het brandende schip nabij Ameland staan.

De brand is nog lang niet over

Het schip ten noorden van Ameland brandt dus nog steeds, en dat kan nog wel dagen of zelfs weken duren. Het schip voer onder de Panamese vlag en was onderweg van de Bremerhaven in Duitsland naar Port Said in Egypte en Singapore.