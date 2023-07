Volkswagen en Audi gaan elektrische auto’s bouwen met Chinese automerken

Het merk Xpeng is nog niet zo bekend in Nederland. De fabrikant komt uit het Chinese Guangzhou en werd in 2014 opgericht. In 2018 onthulde het merk het eerste productiemodel, de G3. Na een mislukte lancering in Europa met de P5 kwam de P7 en G9 wel echt naar Europa. Ze hebben hier echter nog niet echt voet aan de grond gekregen.