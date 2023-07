Deel dit: Share App Mail Tweet

Belgische overheid verkoopt exclusieve Bentley Arnage

De Nederlandse overheid verkoopt tal van auto’s, maar ook de Belgische overheid verkoopt een deel van hun voertuigen die onder andere door inbeslagname eigendom zijn geworden van de staat. De Federale Overheidsdienst Financiën biedt ditmaal een wel heel bijzondere auto aan: een Bentley Arnage.

De verkoop van de voertuigen gaat bij de Belgische overheid net iets anders dan in Nederland. Zo is er op de site het hoogste bod en de resterende tijd te zien. De bijkomende kosten bedragen 20 procent.

De Bentley Arnage

De Bentley Arnage is een bijzondere auto. Het model werd geproduceerd van 1998 tot 2009.

In het begin vonden de Britten de auto maar niets. Simpelweg omdat er een 4,4-liter V8 van BMW in de neus lag. Die werd later vervanger door een vernieuwde Britse 6,75-liter V8 van Rolls-Royce.

Deze aandrijflijn is goed voor 457 pk en 875 Nm aan koppel. Hiermee sprint de 5,4 meter lange sloep met een massa van 2560 kilogram in 5,8 seconden naar de 100 kilometer per uur. De topsnelheid ligt op 270 kilometer per uur.

Red Label

De Bentley Arnage die wordt aangeboden door de Belgische overheid is een zogenaamde Red Label. Dit model is te herkennen aan de ovale uitlaten die plat zijn aan de onderkant en de rode logo’s.

Welke versie je ook hebt, de Bentley Arnage is altijd een statige en extreem comfortabele auto. Zo laat Autovisie-redacteur Peter Hilhorst in onderstaande video zien.

Met mooie materialen en heerlijke zetels is de Bentley een fijne plek om in te zijn. Helemaal als je ‘m voor ‘een prikkie’ kan kopen.

De Bentley Arnage bij de Belgische overheid

De occasion die te koop staat bij de Belgische overheid komt uit 2005 en heeft volgens de kilometerteller nog geen 130.000 kilometer ervaring. Daarbij beschikt het model over de juiste motorisering en ziet hij er op het oog nog goed uit.

Op Gaspedaal.nl kost de goedkoopste Bentley Arnage 28 mille. Op het moment van schrijven is er al bijna 22 mille geboden op de advertentie bij de Belgische overheid. Je moet dus wel een flinke gok durven nemen als je op deze occasion biedt. De minimumprijs is immers nog niet bereikt.

Klik hier om naar de advertentie te gaan.