Blik in de toekomst met de Audi Q6 e-tron

Na een flinke vertraging als gevolg van softwareproblemen, hoopt Audi de ontwikkeling van de Q6 e-tron de komende maanden eindelijk af te ronden, voorafgaand aan de marktintroductie ergens begin 2024.

Qua maat- en prijsvoering zal de Q6 logischerwijs tussen de Q4 en Q8 e-tron in vallen, wat zou wijzen op een lengte van zo’n 4,7 a 4,8 meter en een instaptarief van circa 70.000 euro. Het interieur oogde zodanig ruim dat de Q8 weleens gekannibaliseerd zou kunnen worden. Ook al is de materiaalmix binnenin de Q6 wel voelbaar van een iets lager niveau. Nog steeds Audi-waardig, maar niet helemaal vrij van harde kunststoffen.

De Audi Q6 e-tron als voorproefje

ls voorproefje mochten we op de tussen Schotland en IJsland gelegen Faeröer eilanden alvast een kort kennismaken met een aantal bijna productieklare prototypes. Exacte details zijn nog schaars, maar tussen neus en lippen door hebben onze begeleiders toch de nodige interessante cijfers onthuld. Aanvankelijk zal de Q6 op de markt komen als ’55 e-tron’ en als ‘SQ6 e-tron’ met respectievelijk 400 en 500 pk of daaromtrent.

Interessant daarbij is dat beide auto’s over exact dezelfde hardware beschikken, dus dat het extra vermogen van de SQ6 puur door andere software ontsloten wordt. Op de achteras wordt een in eigen huis ontwikkelde synchroonmotor met permanente magneet toegepast, voor de vooras is gekozen voor een zogenaamde asynchroonmotor.

Batterij

De accu heeft een capaciteit van 100 kWh, waarvan circa 96 procent gebruikt kan worden. Dat zou een actieradius tot zo’n 600 kilometer moeten opleveren. Het pakket bestaat uit 12 modules van elk 15 rechthoekige, zogenaamde ‘prismatische’ cellen. Die kunnen vanwege hun vorm en harde buitenkant strak tegen elkaar worden verpakt en dragen bij aan de algehele stijfheid van de vloer. Vanwege het hoge motor- en laadvermogen is gekozen voor een chemische samenstelling met nikkel, mangaan en kobalt.

Dankzij de 800 Volt boordspanning is snelladen tot 270 kW mogelijk, wat tot circa 40 procent ‘state of charge’ wordt volgehouden alvorens het vermogen zakt. Op papier lijkt daarmee weinig vooruitgang te worden geboekt ten opzichte van bijvoorbeeld de Audi e-tron GT (en Porsche Taycan) die vergelijkbare cijfers laten zien, maar volgens een Audi accuspecialist zit de vooruitgang ‘m in het feit dat ze zulke laadsnelheden nu in lagere segmenten, bij lagere prijzen en met minder gecompliceerde techniek kunnen realiseren.

Laag praktijkverbruik Audi Q6 e-tron

Volgens Audi is veel tijd gestoken in het realiseren van een laag praktijkverbruik, ondanks dat dit geen gevolgen heeft voor de WLTP-cijfers. Afhankelijk van de gekozen rijstand en het meest waarschijnlijke traject (dat wordt achterhaald middels navigatie-info en zelflerend vermogen van de auto), wordt de beste strategie gekozen voor het opwarmen of afkoelen van accu, hoogvoltage componenten, aandrijflijn en interieur.

Het onderstel bestaat standaard uit stalen veren en passieve dempers, met optioneel luchtvering en adaptieve dempers die als enige voor testritten beschikbaar waren. Ondanks dat we tot september moeten wachten voordat Audi op de IAA autobeurs in München het interieur en bijbehorende revolutionaire bedieningsconcept onthult, hebben we tijdens een aantal proefritten alvast wat interessante dingen over het karakter van de Q6 e-tron geleerd. Kijk in de video wat precies.