Toch veel meer auto’s aan boord brandend schip bij Ameland

Het brandende schip bij Ameland heeft veel meer auto’s aan boord dan aanvankelijk werd gedacht, zo meldt het Duitse persbureau DPA. Zij spraken met de Japanse rederij K Lines.

Het schip nabij het waddeneiland Ameland staat nog steeds in brand. De ellende kan nog dagen of zelfs weken duren.

In het eerste bericht gaven we aan dat er 2857 auto’s op het schip staan waarvan 25 elektrisch. Dit lijkt echter niet te kloppen. Het lijkt nu om 3783 auto’s te gaan, al is dit aantal nog niet bevestigd door de kustwacht.

Eerder liet Mercedes-Benz weten dat er in ieder geval 300 auto’s van het merk aan boord staan. Ook BMW heeft auto’s op het schip nabij Ameland staan. Volkswagen heeft nog niet gereageerd.

Momenteel wordt er veel gespeculeerd over de oorzaak van de brand. Zo gaan er geruchten rond over een elektrische auto die heeft gezorgd voor de brand. Deze geruchten zijn echter nog niet bevestigd.

De grootste veiligheidsproblemen voor de scheepvaartindustrie

De Fremantle Highway, zoals het schip bij Ameland heet, is lang niet het enige schip waarop brand ontstond. Verzekeraar Allianz meldde vorige maand dat branden op schepen worden gezien als een van de grootste veiligheidsproblemen voor de scheepvaartindustrie.

Vorig jaar gingen er acht schepen verloren door brand en werden ruim tweehonderd incidenten gerapporteerd, het hoogste aantal in tien jaar.

De oorzaak ligt volgens Allianz onder meer bij een toename van het aantal verscheepte goederen met batterijen, waaronder elektrische auto’s. “De belangrijkste gevaren zijn brand, explosie en ‘thermische runaway’, een snelle zelfverhitting die een explosie kan veroorzaken”, stelde de verzekeraar.