Toch honderden elektrische auto’s aan boord van brandend schip

In de eerste berichtgeving over de brand op het schip de Fremantle Highway, werd nog gesproken over 25 elektrische auto’s die aan boord staan. Dit blijkt echter niet te kloppen. Het zou gaan om velen honderden elektrische auto’s.

In eerste instantie zouden er slechts 2857 auto’s op het schip staan. Dit bleken er al snel 3783 te zijn. Dit aantal is nog niet bevestigd door de kustwacht.

Toch veel meer elektrische auto’s aan boord

Van de 3783 nieuwe auto’s die aan boord staan van het brandende schip, zijn er 498 elektrisch. Dit meldt K Line, de charteraar van het schip.

Dat de brand ook bij een elektrische auto begon, is nog niet zeker. Echter, in een audiofragment op RTL Nieuws is te horen dat de kustwacht spreekt over het uitbreken van de brand bij een elektrische auto. Een EV zou zelfs zijn ontploft. Dit is nog niet bevestigd en de oorzaak moet nog worden onderzocht.

Welke auto’s van welke merken er exact aan boord staan, weten we nog niet. Mercedes heeft aangegeven dat er in ieder geval 300 auto’s van het merk op het schip staan.

Het schip vaart onder de Panamese vlag en is eigendom van het Japanse bedrijf Shoei Kisen. Het schip was vanuit de Bremerhaven in Duitsland onderweg naar Port Said in Egypte en Singapore. Logischerwijs staan er voornamelijk auto’s van Duitse fabrikanten of fabrikanten die in Duitsland produceren op het vrachtschip.

Het schip is afgedreven naar Terschelling

Het brandende vrachtschip drijft vanwege de wind en de stroming inmiddels in westelijke richting en ligt nu zo’n 16 kilometer ten noorden van Terschelling.