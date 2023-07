Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom de Renault Arkana minder vermogen heeft maar toch duurder is

De nieuwe Renault Arkana is maar weinig veranderd ten opzichte van het oude model. Toch is de basisprijs iets hoger geworden. Waarom? Dat leggen we je in dit artikel uit.

In 2018 maakten we voor het eerst kennis met de Renault Arkana. Toen was het model nog enkel voor de Russische markt bedoeld. Twee jaar later werd bekend dat de CoupĂ©-SUV, weliswaar in aangepaste versie, naar Nederland kwam. Het model is dus al zo’n vijf jaar oud en moet met de facelift nog even mee kunnen. Wat de facelift inhoudt, lees je hier.

Renault Arkana is geen plug-in hybride

Hoewel de Captur en MĂ©gane sinds 2020 voorzien zijn van een plug-in hybride-aandrijflijn, krijgt de Renault Arkana dat vooralsnog niet. De Arkana is een niet-stekker hybride, of zoals ze het bij Renault noemen: ‘E-Tech full hybrid’.

De nieuwe Arkana is leverbaar met Ă©Ă©n motorisering: de E-Tech Hybrid 145 met 143 pk. Deze aandrijflijn bestaat uit een 1,6-liter viercilinder met een elektromotor. De TCe niet-hybride met 160 pk vervalt.

De Renault Arkana is toch duurder

Ondanks de dat de duurdere aandrijflijn verdwijnt, is de instapprijs van de nieuwe Arkana hoger. Dit komt doordat de basisversie ‘Zen’ niet meer te bestellen is.

Evolution

Vanaf 34.460 euro kan je de Evolution kopen die rijker uitgerust is dan de Zen. Zo heb je bijvoorbeeld Apple CarPlay, Android Auto en een achteruitrijcamera.

Techno

Voor 1600 euro meer koop je de Renault Arkana in de Techno-uitvoering. Voor dit geld krijg je bijvoorbeeld sfeerverlichting, een donkere hemel en een groter instrumentarium.

Esprit Alpine

Het topmodel is de Esprit Alpine. Voor 39.060 euro krijg je opties als adaptieve cruisecontrol, alcantara stoelbekleding en stuurwielverwarming. De Arkana is nu te bestellen en wordt vanaf november 2023 uitgeleverd.