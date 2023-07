Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze 5 namaakauto’s kun je in China bestellen (deel 1)

Telefoonhoesjes, oplaadkabels en zonnebrillen. Wij Nederlanders bestellen massaal op Chinese webshops als Alibaba en AliExpress. Maar naast kleine producten worden er ook heuse auto’s verkocht via deze Chinese sites.

En nee, we hebben het niet over speelgoedauto’s maar over echt rijdende exemplaren. Vaak niet unieke modellen, maar namaak-auto’s van bestaande modellen. Wij struinden het wereldwijde web af en vonden deze rijdende namaakversies.

1. Ford Explorer (Feyin Explorer)

Dit jaar onderwierpen wij de nieuwe Ford Explorer met z’n hybride aandrijflijn aan een test. In ons land hangt daar door de op papier lage uitstoot een gunstig prijskaartje aan. Maar een nog kleiner prijskaartje hangt aan de Chinese versie van de Explorer, en deze is zelfs volledig elektrisch. Net als de Ford heeft de Feyin Explorer, zoals hij heet, een kunststof bumperpartij. Ook het design van de wielen lijkt te zijn nagemaakt. Echter zijn deze wielen wel wat klein uitgevallen bij de Chinese versie. Ze vullen de wielkasten niet echt lekker. Samen met de hoekige lijnen en korte neus heeft-ie meer weg van een tekenfilmauto dan van een Ford.

Uitrusting

Hij wordt geleverd met een 1,5 kW (2 pk) sterke elektromotor, goed voor een topsnelheid van 45 km/h. Volgens de site beschikt de bolide over schijfremmen rondom, een radio, een afstandsbediening en ruitenwisser. Alsof dat nog niet genoeg is, krijg je er ook nog een reservewiel(tje) bij. Het gebakje weegt 350 kg, heeft vijf deuren en plek voor vier personen. Wij zijn benieuwd of-ie dan nog vooruit komt.

2. Mini Cooper (Feyin Auto FYLS)

Voor een halve pk meer en extra luxe moet je het zoeken in een Mini Cooper uit China, van hetzelfde bedrijf. Het exemplaar is weliswaar 100 kg zwaarder dan de Explorer, maar beschikt dan ook over airconditioning, elektrisch bedienbare ramen, een handrem en een 9-inch display.

3. Renault Twizy (Urban Mini)

De namaak-Renault Twizy heeft net als het origineel een elektrische aandrijflijn. Maar met een maximumsnelheid van minder dan 40km/h word je waarschijnlijk ingehaald door menig bejaarde op een elektrische fiets. De verkoper laat weten dat de ‘Urban Mini’ – zoals de namaak Twizy heet – AWD heeft. De kar beschikt niet over een airco, maar heeft wel een ventilator aan boord.

4. Hummer H3 (Furinkazan)

De Hummer is hét statussymbool van Amerikaanse bodem. Groot, vierkant en met name in Europa erg opvallend. Wat minstens zo opvallend is, is deze Furinkazan. Door z’n naam klinkt het alsof-ie net uit de hoge hoed van Hans Kazan is getoverd. Zo ziet-ie er ook uit. Vergeleken met de designkenmerken van de namaak-Explorer is dit exemplaar minstens zo onooglijk. Wel biedt het Chinese model met 6,1 pk meer vermogen dan de andere replica’s, maar hij is dan ook een stuk zwaarder. De ‘luxe’ versie weegt 810 kilo en heeft airco, een infotainmentsysteem en een tweedelige achterklep. Daardoor is-ie ook een stuk duurder. Dik 5000 dollar ben je kwijt voor de luxe versie. Daar kun je toch heel wat leukers voor kopen op de tweedehands markt in Nederland.

5. Renault Twingo? (Dearcc EV10)

Voor bijna 10.000 dollar koop je in China echter een op het oog iets beter uitziende auto. Een neus die iets weg heeft van een Lancia Ypsilon en een daklijn die ons doet denken aan de Renault Twingo of Opel Adam. De Dearcc EV10 geeft in ieder geval het idee alsof-ue capabel is om op de weg te rijden. Met een topsnelheid van 120 km/h en de dik 57 pk sterke elektromotor lijkt dit voor 10 mille best een redelijk vervoermiddel. Dat vinden de Chinezen blijkbaar zelf ook. Het model rijdt namelijk sinds 2017 daar gewoon op de openbare weg.

Interieur

Ook het interieur van de China-replica lijkt zowaar op een ‘echt’ interieur. Het stuur ziet er prima uit en ook op de stoelen – die van kunstleer kunnen worden voorzien – zouden wij plaats durven nemen. Optioneel is er de mogelijkheid om een infotainment in de auto te plaatsen waarbij een achteruitrijcamera standaard is.