Waarom de McLaren 750S op de 720S lijkt | Sjoerds Weetjes 358

Never change a winning team. Een gevleugelde afspraak maar McLaren laat hem aan zich voorbij gaan. De 720S is onderwerp van een opfrisbeurt. Daar hoort volgens het autosport-bedrijf ook een nieuwe typenaam bij. Maak kennis met de 750S en ontdek waarin hij verschilt van voorganger 720S.

Toen McLaren een kleine vijftien jaar geleden begon met de automotive-divisie volgde het bedrijf de motorsportfilosofie. Als je een upgrade hebt, dan voer je hem direct door. Want je wilt er in de volgende race al van profiteren. En zo werd elke verbetering direct in de MP4-12C en 650S doorgevoerd, al was de 650S wel degelijk een traditionele facelift van de later 12C gedoopte sportwagen. En nu blijkt wederom dat de heren en dames van McLaren terugvallen op een oude gewoonte van een autofabrikant. Je kiest een vast moment om een reeks van modificaties door te voeren. Of moet je dat niet zo zien?

Waarom de McLaren 750S op de 720S lijkt

Bij de nu zes jaar geleden geïntroduceerde 720S resulteert de facelift in een aangepaste naamgeving, waarmee de Engelsen direct aangegeven wat de kern van de tussentijdse opfrisser is. En juist de basis voor de naamsverandering geeft aan dat McLaren in één keer meer moest ondernemen om de modificatie tot uiting te brengen in plaats van een bestaand model een eenvoudige upgrade te geven.

De term 750S duidt op het vermogen van de bekende 4.0 V8-motor en dat betekent dat de dubbelgeblazen achtpitter er 30 pk bij heeft gekregen. Die fikse vermogenssprong van de McLaren is niet het resultaat van een herschreven motormanagement. Het maakt deel uit van een groot pakket en dat resulteerde in onder andere een aangescherpt ontwerp.

Hoe het precies in elkaar steekt, legt Sjoerd van Bilsen je uit in deze aflevering van Sjoerds Weetjes. Hij geeft antwoorden op vragen als waar komen de extra paardenkrachten vandaan, waarom is de 750S langer dan zijn voorganger? In hoeverre wijkt de McLaren 750S van de 720S af? Dat en meer in aflevering 358 van Sjoerds Weetjes.