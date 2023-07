Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is hoe extreem veel Tesla Model Y’s er worden verkocht

Niet alleen in Nederland is de Tesla Model Y een succes, ook in de rest van Europa is de SUV een populair. Sterker nog, de bestverkochte auto van de eerste helft van dit jaar op ons continent is de Amerikaanse EV, zo blijkt uit cijfers van Jato Dynamics.

In Noorwegen vinden ze de Tesla al helemaal leuk. 1 op de 4 auto’s die daar nieuw geregistreerd wordt is een Model Y.

De Tesla Model Y is extreem populair

In Europa is de Tesla Model Y de bestverkochte personenauto van de eerste helft van 2023. Tesla verkocht dit jaar 185.238 auto’s in Europa, hiervan zijn er 136,564 van het type Model Y.

Niet alleen Tesla deed goede zaken. Ook Dacia verkocht goed met 123.408 Sandero’s, Volkswagen leverde 111,692 T-Rocs af en Peugeot wist 105.699 208’s van de hand te doen. Opel/Vauxhall staat met de Corsa op de vijfde plek met 105.699 verkochte auto’s.

Kijken we naar de hardst stijgende merken aan de hand van marktaandeel, dan staat Tesla opnieuw op 1 (+1,3 procent). Echter, MG scoort ook goed (+0,77 procent). Op plek 3 staat Skoda (+0,55 procent) dat op de hielen wordt gevolgd door Volkswagen (+0,51 procent). Dacia sluit de top vijf af (+0,43 procent). Peugeot, Citroën, Hyundai, Kia en Fiat zijn de grote verliezers wat marktaandeel betreft.

Meer auto’s dan vorig jaar

In het eerste half jaar werden er in Europa 976.00 meer auto’s geregistreerd dan in dezelfde maanden van vorig jaar. In totaal werden er in de eerste zes maanden 6.56 miljoen auto’s op kenteken gezet.