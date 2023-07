Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom VVN tegen regenboogzebrapaden is

Veilig Verkeer Nederland (VVN) is tegen regenboogzebrapaden, zo laat woordvoerder Rob Stomphorst weten in De Telegraaf. De organisatie vindt dat er meer uniformiteit moet komen in de verkeersregels in Nederland.

De verkeersregels kunnen per gemeente verschillen. Dit brengt volgens de VVN verwarring en heeft dus invloed op de verkeersveiligheid.

Waarom VVN tegen regenboogzebrapaden is

Een van die verwarrende verkeerssituaties kan optreden bij regenboogzebrapaden. De VVN ziet ze het liefst allemaal zwart-wit. De organisatie stelt dat het maatschappelijke statement heel goed op een andere manier gemaakt kan worden dan met een aangepast zebrapad, zeker als het om veiligheid gaat.

Nier alleen regenboogzebrapaden een probleem

Maar het gaat de VVN niet alleen om de regenboogzebrapaden. Het geldt ook voor de snorfietsers in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam die op de rijbaan moeten rijden. “Maar de speedpedelec – die 45 km/u kan – mag in de provincie Utrecht met een ontheffing weer op het fietspad. Al die uitzonderingen en verschillen in regels maken het er niet duidelijker en veiliger op”, vertelt Stomphorst in de krant.

Ook SWOV Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid laat blijken dat ze het eens zijn met de standpunten van de VVN. Patrick Rugebergt van SWOV geeft een voorbeeld: “Volgens de richtlijnen heeft de fietser op rotondes binnen de bebouwde kom voorrang en buiten de bebouwde kom niet. Dat er gemeenten zijn die de richtlijnen op dit punt niet opvolgen, is een slechte zaak. Eenduidige regels zijn hier van belang, omdat het de kans op fouten – dus ongelukken en slachtoffers – verkleint.”

De vraag is of dit (snel) gaat veranderen

Of er uiteindelijk ook echt meer uniformiteit komt in Nederland, is nog maar de vraag. We hebben immers nog geen kabinet. De regenboogzebrapaden kunnen maar zo nog heel lang bestaan.