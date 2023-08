Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is de daadwerkelijke actieradius van de Audi Q8 e-tron

Elektrische auto’s verbruiken doorgaans meer dan de fabrikanten opgeven. Het resultaat is een minder goede actieradius dan je wellicht verwacht. Ditmaal testen we het rijbereik van de Audi Q8 e-tron.

Het verschil in de opgegeven WLTP-range en daadwerkelijke actieradius is bij sommige auto’s groot. Om deze reden test Autovisie het echte gemiddelde rijbereik in praktijk met airco en radio aan. Zo weet jij beter hoever je echt met een EV komt.

Actieradius Audi Q8 e-tron

De Audi Q8 e-tron is een gigantische elektrische SUV en heeft dus ook een flink verbruik. Audi geeft een verbruik op van 19,5 kWh per 100 kilometer voor de Q8 e-tron 50 S edition. Dit betekent dat je 505 kilometer zou kunnen afleggen op het accupakket met een brutocapaciteit van 95 kWh. De nettocapaciteit bedraagt 89 kWh.

In praktijk verbruikt de grote elektrische auto met 340 pk een stuk meer. Tijdens de test van Autovisie behaalde wij een gemiddeld verbruik van 25,2 kWh per 100 kilometer.

Weetje De Audi Q8 e-tron droeg tot 2023 enkel de naam ‘e-tron’. De auto heeft een andere naam gekregen omdat er inmiddels ook andere e-trons te bestellen zijn: de Q4 en GT.

Dit betekent dat je met een volgeladen accupakket slechts 353 kilometer ver komt. Dat is zo’n 150 kilometer minder aan actieradius dan opgegeven. Tijdens het testen was het koud buiten. Tevens beschikte de Audi Q8 e-tron over de grotere wielen die ook voor minder rijbereik zorgen. Desondanks is het verbruik hoog.

WLTP-verbruik gemiddeld 19.5 kWh/100 km Gemeten verbruik 25.2 kWh/100 km WLTP-actieradius 505 kilometer Gemeten actieradius 353 kilometer Constant verbruik bij 80 kilometer per uur 21 kWh/100 km Constant verbruik bij 100 kilometer per uur 25.3 kWh/100 km Constant verbruik bij 120 kilometer per uur 27.9 kWh/100 km

Het verbruik van de Audi Q8 e-tron lag bij een contante snelheid van 80 kilometer per uur namelijk al op 21 kWh per 100 kilometer. Niet erg goed dus.