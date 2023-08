Deel dit: Share App Mail Tweet

Hoeveel auto’s van Rolls-Royce rijden er in Nederland rond?

Rolls-Royce, het merk van luxe, mooie materialen en bovenal gigantische prijskaartjes. Hoewel je niet vaak een auto van de Britse fabrikant ziet rondrijden, zijn ze zeker wel te vinden in Nederland.

Eerder lieten we al zien dat een Rolls-Royce betaalbaar kan zijn voor iedereen. Tenminste, als je er een als oude occasion koopt. Nieuw zijn ze extreem duur.

Kijken we in de Autovisie-prijslijst, dan zien we dat de goedkoopste Rolls-Royce een prijskaartje heeft van 410.600 euro. Dit betaal je voor een Ghost. Wil je een Ghost met verlengde wielbasis, dan ben je nog eens 38 mille extra kwijt.

De gemiddelde catalogusprijs van auto van Rolls-Royce in ons land is 467.856 euro. In totaal zijn er 1.537 auto’s van het merk in Nederland verdeeld over 21 modellen. De oudste heeft als bouwjaar 1910 en de jongste 2023.

Dit jaar verkocht het Britse merk acht auto’s in Nederland. Vorig jaar werden er in totaal elf verkocht. De meestvoorkomende kleur is blauw. Er rijden er 345 van die kleur in Nederland rond.

De populairste is een oldtimer

De populairste Rolls-Royce van Nederland is een oude: de Silver Shadow. Het model kwam uit in 1965 en is tot 1980 in productie geweest. In totaal zijn er meer dan 30.000 exemplaren geproduceerd. In Nederland rijden er 426 rond, dan is 28 procent van het totale aantal Rolls-Royces in ons land. Op plek twee staat de Silver Cloud met 167 registraties en de Corniche sluit het lijstje af met tien registraties minder.

Hoewel een Rolls-Royce dus niet extreem uniek is in Nederland, zijn het met name de oudere auto’s die je veel kan spotten. Nieuwere exemplaren rijden maar weinig rond in ons land.