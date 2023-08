Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is de heftigste open Porsche van het moment

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

De 718 Spyder RS is de kroon op de middenmotor sportauto Porsche. Het juweel daarin is het spektakelstuk uit de 911 GT3.

De exclusieve racemotor voor de Porsche 718 Spyder RS wordt door de fabrikant in zoveel mogelijk modellen gehangen om de hoge ontwikkelingskosten terug te verdienen. Een zegen, ook voor de 718.

De heftigste Porsche Spyder

Vorig jaar werd al de 718 Cayman GT4 RS geïntroduceerd en nu is het de beurt aan de 718 Spyder RS met een prijs van 253.300 euro. Ruim 100.000 euro meer dan de Boxster GTS 4.0, ook niet echt een stakker. Deze Spyder RS is de laatste, nieuw ontwikkelde 718 met een verbrandingsmotor. Zijn opvolger wordt over twee jaar elektrisch. Om het succesverhaal met een punch line af te sluiten is de inmiddels befaamde 4,0-liter boxer-zes met 500 pk uit de 911 GT3 geplaatst. Het maakt hem ook de eerste middenmotor spyder van Porsche met de letters RS.

Veel zachter dan GT4 RS

De Porsche 718 Spyder RS komt uiteraard op veel vlakken overeen met de GT4 RS. Dat betekent een carbon voorklep en spatborden, uniballs in plaats van rubber op alle scharnierpunten in de wielophanging, 20-inch wielen met semi-slicks van Michelin en uitgebreide verstelbaarheid in de wielophanging.

Dat laatste om met rijhoogte, stabi’s en wielgeometrie de gewenste balans te vinden. Belangrijke verschillen zijn er ook tussen de 718-varianten. De veren zijn liefst 50% zachter dan bij de GT4 RS en ook de demping is soepeler op de Spyder RS. Dat alles om een natuurlijk onderscheid te maken tussen de tracktool in de vorm van de dichte variant en de meer op de openbare weg gerichte open versie.

Aanzuigen

Anders bij de Porsche 718 Spyder RS is ook de kortere splitter onder de voorbumper om de aerodynamische balans te bewaren. De Spyder RS heeft namelijk geen grote staande achterspoiler, maar in goede Porsche-traditie een (minder effectieve) ducktail. De GT4 RS heeft verder op de plek van de kleine zijruiten inlaatopeningen die richting het luchtfilterhuis gaan. Daar komt bij hem de inlaatsnerp vandaan en de Spyder RS heeft die ruitjes niet en daarom twee afwijkende openingen om zijn longen vol te zuigen. Zo’n dertig centimeter van het oor van de bestuurder en de passagier om de ervaring onvergetelijk te maken.

Onhandige kap van de Porsche 718 Spyder RS

In een geopende Porsche 718 Spyder RS wil je niet overvallen worden door een regenbui. Even snel het dakje sluiten gaat immers niet. De lichtgewicht kap bestaat uit een canvas doek en een windvanger met glazen achterruit. Beide moeten handmatig aangebracht worden en dat moet je niet de eerste keer willen doen tijdens een hoosbui.

Zonder schuilplek wordt het interieur drijfnat, maar met een beetje oefening is het in een paar minuten te doen. Bij voorkeur met twee personen. Praktisch is anders, maar licht is het wel. Over gewicht gesproken, de Spyder RS weegt 1410 kg en dat is 5 kg minder dan de GT4 RS en 40 kg lichter dan de Boxster Spyder.

De heftigste

Als je dan bedenkt dat die geringe massa op gang gebracht wordt door de natuurlijk ademende 4,0-liter zescilinder boxer uit de 911 GT3 dan is spektakel gegarandeerd. Even wat droge cijfers: 500 pk, 450 Nm, in 3,4 tellen naar 100 km/h en een top van 308 kom/h. Dat laatste met het kapje veilig opgeborgen. Maar de rauwe snelheid is niet eens de grootste sensatie in de Porsche 718 Spyder RS. Dat komt van het inlaatgeluid en de spectaculaire rijeigenschappen. Klik de video aan en geniet mee op de passagiersstoel.