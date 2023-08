Deel dit: Share App Mail Tweet

Peugeot maakt prijs e-2008 bekend

Peugeot geeft de prijzen vrij van de geüpdatet e-2008. Goed nieuws, alle versies komen in aanmerking voor SEPP-subsidie.

Peugeot liet in mei van dit jaar de gefacelifte SUV zien. Ten opzichte van zijn voorganger is het neusje iets veranderd door middel van een herziene grille en meer LED-strips. Naast het verdwijnen van het logo van de achterklep en het plaatsen van de letters ‘Peugeot’ in de optisch doorlopende ledbalk, is de achterkant eigenlijk identiek aan zijn voorganger.

Twee aandrijflijnen

De instap-aandrijflijn van de Peugeot e-2008 bestaat nog steeds uit een 136 pk elektromotor die zijn energie put uit een 50 kWh-accupaket. Hiermee kom je volgens de WLTP-meetmethode 330 kilometer ver, 10 kilometer verder dan voorheen.

Wil je meer vermogen, dan kan je voor een 156 pk sterke elektromotor kiezen die gekoppeld is aan een 51 kWh-accupakket. Hier kom je op papier 406 kilometer ver mee. Deze aandrijflijn is nieuw voor de e-2008.

Dit kost de Peugeot e-2008

De instapper met het laagste uitrustingsniveau kost 38.970 euro. De duurste Peugeot e-2008, de GT, kost 44.570 euro. Doordat ieder model een prijskaartje heeft van minder dan 45.000 euro, krijg je op alle uitvoeringen subsidie. De SEPP-subsidie houdt in dat je 2.950 euro terug krijgt van de overheid bij aankoop van deze of een andere elektrische auto.

Wil je meer weten over de SEPP-subsidie en hoe je het voor jouw (toekomstige) elektrische auto aan moet vragen? Bekijk dan hier de volledige uitleg van het subsidiepakket.