Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is de daadwerkelijke actieradius van de Volkswagen ID.3

Elektrische auto’s verbruiken doorgaans meer dan de fabrikanten opgeven. Het resultaat is een minder goede actieradius dan je wellicht verwacht. Ditmaal testen we het rijbereik van de Volkswagen ID.3.

Het verschil in de opgegeven WLTP-range en daadwerkelijke actieradius is bij sommige auto’s groot. Om deze reden test Autovisie het echte gemiddelde rijbereik in praktijk met airco en radio aan. Zo weet jij beter hoever je echt met een EV komt.

Actieradius Volkswagen ID.3

In Autovisie nummer 16 vergelijkt de redactie de Volkswagen ID.3 met de Smart #1, twee volledig elektrische auto’s. Beide hebben ze op papier een actieradius van meer dan 400 kilometer.

Volkswagen claimt met de huidige ID.3 een range van 419 kilometer. Tenminste, als je voor de 62 kWh-accu kiest (58 netto capaciteit). Het verbruikt ligt op papier op 15,2 kWh per 100 kilometer. Het verbruik bij de ideale temperatuur van 20 graden Celsius. Met 18- in plaats van 20-inch wielen zou je in de buurt van de beloofde 419 kilometer moeten komen. Volkswagen komt met de ID.3 met deze cijfers de beloftes dus best goed na.

WLTP-verbruik gemiddeld 15,2 kWh/100 km Gemeten verbruik 15,3 kWh/100 km Gemeten actieradius 379 km Laadtijd 10-80% ca. 31 min. Gemeten Laadtijd 10 – 80% 33 min. Max. gemeten laadsnelheid 116 kW

Tijdens onze verbruiksronde haalde de ID.3 een rijbereik van 379 kilometer, 50 kilometer minder dan opgegeven. Laden van de accu ging bijna zo snel als opgegeven. Volgens het boekje zou de EV met 120 kW kunnen laden. Tijdens de test haalde we 116 kW aan de snellader.