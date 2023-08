Deel dit: Share App Mail Tweet

Legendarische supercar uit Wolf Of Wall Street kan van jou zijn

Als je goed hebt opgelet bij de film Wolf Of Wall Street, ligt er misschien nu sok vol zwart geld in een oude doos onder je bed. Als het echt miljoenen zijn, kan je bijvoorbeeld deze Lamborghini Countach uit de film kopen.

De Countach is een legende onder de autoliefhebbers. De Italianen bouwde zo’n 650 auto’s, waarvan er slechts 23 van een witte kleur zijn voorzien als de auto uit de film.

Lamborghini Countach uit Wolf Of Wall Street

De Lamborghini Countach speelt een prominente rol in de film Wolf Of Wall Street. Er is dan ook geen replica gebruikt, maar een echte. Hoeveel kilometers de auto achter de rug heeft, is nog niet gecommuniceerd.

Het bouwjaar van de Italiaan is 1989. De auto wordt pas 8 december aangeboden.

Lamborghini Countach 5000 QV

Onder de motorkap, achter de voorstoelen, ligt een V12 met een slagvolume van 5,2 liter. De auto uit de Wolf Of Wall Street is dus een 5000 QV die gebouwd is voor het 25-jarige jubileum van de Lamborghini Countach.

Deze krachtigste variant levert 455 pk, veel meer dan een Ferrari Testarossa van hetzelfde bouwjaar (390 pk). Met die Ferrari moest deze Countach concurreren.

Miljoenen waard

De Lamborghini Countach uit Wolf Of Wall Street wordt eind dit jaar aangeboden bij veilinghuis RM Sotheby’s. Naar schatting gaat de exclusieve occasions tussen de 1,5 en 2 miljoen Amerikaanse dollar opleveren.