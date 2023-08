Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Tesla-occasion is een toekomstige klassieker

Voorspellen wat een gewaardeerde klassieker wordt en welke auto’s er op de schroothoop verdwijnen, is misschien een beetje glazen bol kijken. Toch staan we er niet van te kijken als deze Tesla-occasion de klassiekerstatus bereikt.

Sterker nog, de Tesla Roadster heeft al kenmerken van een klassieker. Zo is de prijs veelal hoger dan de nieuwwaarde en is er weinig aanbod. Vorig jaar bracht een Tesla Roadster uit 2008 nog meer dan 250.000 dollar op in de Verenigde Staten. Al is dit wel een extreem voorbeeld.

Toekomstige klassieker

De prijsstijging van de Tesla Roadster heeft zeker doorgezet, maar er worden nog geen hele extreme bedragen gevraagd voor de toekomstige klassieker. Zo kost de goedkoopste Roadster-occasion op Gaspedaal.nl ‘slechts’ 99.500 euro.

Dit terwijl het prijskaartje in Nederland voor de instapper 99.960 euro was. De Roadster Sport had een vanafprijs van net geen 118 mille.

Hoewel bijna 100.000 euro voor een occasion natuurlijk veel geld is, valt de prijs van de occasion dus relatief gezien mee.

De goedkoopste Tesla Roadster-occasion van Nederland

De goedkoopste Tesla Roadster van Nederland heeft de minder krachtige 248 pk-aandrijflijn met net geen 120.000 kilometer ervaring. De auto komt uit 2010 en is origineel in Nederland geleverd.

Er staan nog twee andere Tesla Roadsters in Nederland te koop. Beide met de krachtigere 291 pk-aandrijflijn. De ene heeft een kilometerstand van iets meer dan 100.000 kilometer en kost 134.950 euro. De andere occasion is zo’n 8.000 euro duurder en heeft nog geen 50.000 kilometer op de teller.

🚗 Productieaantal Van de Tesla Roadster zijn er slechts 2.500 exemplaren gebouwd tussen 2008 en 2012. Omdat ze uniek zijn, worden er soms hoge prijzen gevraagd. Maar of die ook betaald worden…

Hoewel je in Nederland dus relatief goedkoop een Tesla Roadster kan vinden, is het lang niet voor iedereen mogelijk om de toekomstige klassieker af te rekenen. Geen ramp, want voor minder geld koop je al auto’s waar je minstens zoveel plezier aan kan beleven.

Goedkopere occasion

De Tesla Roadster gebruikt de basis van een Lotus Elise, die occasion kan je al vanaf 22.900 euro in Nederland kopen. De Britse roadster is minstens zo leuk! Zal deze Elise ook een toekomstige klassieker worden?