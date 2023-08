Deel dit: Share App Mail Tweet

Wordt GTI het nieuwe elektrische sportlabel van Volkswagen?

Uit een document van een Duits patentbureau blijkt dat Volkswagen bezig is met een nieuwe GTI-logo. Wordt het sportieve label ook elektrisch?

GTI is een van de bekendste sportieve labels uit de gehele auto-industrie. Tot op heden waren de drie letters enkel op auto’s met een benzine-aandrijflijn te vinden. Dit lijkt in de toekomst te veranderen.

Het nieuwe GTI-logo van Volkswagen

Volkswagen laat namelijk het nieuwe logo zien. De ‘I’ is veranderd in een bliksemschicht, een verwijzing naar elektriciteit. Een opmerkelijke keuze, want het GTX-label zou toch het elektrische GTI worden?

Toch niet helemaal. Dat Volkswagen GTI in leven houdt, liet de Volkswagen-baas Thomas Schäfer in begin van dit jaar al weten. “We hebben iconische merknamen zoals Golf en GTI. Je zou gek zijn als je die zou laten sterven”, stelde hij.

Hoe zit het nu met de labels?

We bellen met Volkswagen Nederland voor tekst en uitleg. Echter, zij kunnen ons ook niet vertellen hoe het nu exact met de sportieve labels van het merk zit.

Schäfer liet eerder al weten dat de toekomst voor GTX niet zeker is en dat GTI zo sterk is dat het wel moet blijven bestaan. Zou GTX dan een tijdelijk probeersel zijn geweest en zijn gefaald of is er een toekomst voor het GTX-label weggelegd naast het zichtbaar geëlektrificeerde GTI? Een vraag waar Volkswagen op dit moment nog geen antwoord op kan geven. “Maar er komt zeker wat aan”, laat de Nederlandse tak van VW aan Autovisie weten. Wordt vervolgd dus.