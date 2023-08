Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom je de krachtigere Nissan Z Nismo als liefhebber niet wil

Nissan trekt het doek van een nieuwe uitvoering van de Z. De sportiefste versie draagt met trots de Nismo-badge. Toch is er een reden om die auto niet te kopen.

De Japanners lieten in 2021 voor het eerst de nieuwe Nissan zien. Met een handbak (optioneel negentraps automaat), achterwielaandrijving, zescilinder en een sperdifferentieel, is het een echte liefhebbers auto.

Krachtiger dan ooit

De Nissan Z Nismo doet er qua vermogen een schepje bovenop. De 3,0-liter V6 in het ‘normale’ model levert 405 pk en 475 Nm aan koppel. De Nismo is 15 pk en 45 Nm sterker.

Waarom je de Nissan Z Nismo niet wil

Hoewel de Nissan Z Nismo meer vermogen levert, is er een goede reden om die als liefhebber niet te kopen. Het topmodel is enkel met de automatische transmissie leverbaar. Die is wel wat sneller dan voorheen. We hoeven er in Nederland niet rouwig om te zijn dat de Nismo niet met handbak wordt geleverd. De Z is hier namelijk niet te bestellen. Door CO2-eisen zou de auto hier extreem duur worden.

Naast meer vermogen en een automaat is de Nissan Z Nismo uitgerust met krachtigere remmen, een sportiever onderstel en bredere wielen.

Wat uiterlijk betreft is er ook wat gewijzigd. Zo zijn de Nismo Z’s uitgerust met rode accenten aan de onderkant van de bumpers en vind je natuurlijk Nismo-logo’s. In het interieur heeft de Nismo kuipstoelen van Recaro en een centreerstreep op het stuur.