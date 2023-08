Deel dit: Share App Mail Tweet

Lamborghini verbreekt opnieuw meerdere verkooprecords

Hoewel een groot deel van Europa zich bezighoudt met inflatie en bezuinigen, ontpoppen ze in Bologna nog een fles champagne – of eerder prosecco. Autobouwer Lamborghini heeft namelijk weer verkooprecords te pakken.

Lamborghini is een van de merken die veel winst maakt per verkochte auto. Zo rekende we uit dat de Italianen in 2022 zo’n 66.500 euro per exemplaar verdiende. Ook Bentley verdient veel. Lees hier hoeveel.

Verkooprecords Lamborghini

Terug naar Lamborghini. Want het bedrijf presenteert met trots de laatste cijfers. En dat is niet onterecht, want ze verbreken meerdere verkooprecords. In het eerste half jaar van 2023 leverde de Italianen 5.341 nieuwe auto’s af. Dat is 5 procent meer dan dezelfde maanden in 2022. Vorig jaar leverde het merk al een recordaantal auto’s af. Dat record wordt waarschijnlijk dit jaar verbroken.

Een record in het aantal afgeleverde auto’s betekent in dit geval ook een groei van de omzet. In dit geval met 6,7 procent. De totale omzet van Lamborghini bedraagt 1,42 miljard euro. Hiermee ligt de winst op 456 miljoen euro in zes maanden. Dat is 7,2 procent meer dan een jaar eerder.

Als we kijken naar landen, dan heeft Lamborghini een groot deel van de verkooprecords te danken aan de Verenigde Staten. In de VS werden namelijk 1.625 Lamborghini’s verkocht in het eerste half jaar. Het Verenigd Koninkrijk komt met een flinke afstand op een tweede plek (514 auto’s) en in Duitsland werden er 511 auto’s van het merk op kenteken gezet. In Nederland zijn er dit jaar pas 17 Lamborghini’s geregistreerd.