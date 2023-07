Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is de goedkoopste McLaren-occasion van Nederland

Het goedkoopste nieuwe model van McLaren, de Artura, kost je minimaal 235.500 euro. Een flinke smak geld die ons doet afdwalen naar de tweedehandsmarkt. Daar staan veel modellen van het Britse sportwagenmerk voor veel minder geld te koop. Maar wat krijg je precies als je je zuurverdiende centen uitgeeft aan de goedkoopste occasion van het merk?

Op moment van schrijven is het deze MP4-12C die zich de meest betaalbare tweedehands McLaren van ons land mag noemen. De supercar rolde in oktober 2011 van de band en kostte toen een kleine 258.000 euro. Nu, bijna 12 jaar en ruim 43.000 kilometer later, kun je de Britse krachtpatser voor een veel minder oppikken.

Prijs van de goedkoopste McLaren-occasion van Nederland

De MP4-12C staat in het Twentse Goor te koop en de aanbieder vraagt er 109.950 euro voor. Nog altijd een behoorlijk bedrag, maar wel bijna zestig procent goedkoper dan de supercar in 2o11 kostte. Is je dat nog altijd te duur, dan ben je wellicht geïnteresseerd in de goedkoopste Lamborghini van Nederland, die tienduizenden euro’s voordeliger is. Deze tweedehands TVR zelfs meer dan een ton goedkoper.

De McLaren-occasion wordt aangedreven door een 3,8-liter twinturbo V8 die 600 pk en 600 Nm koppel produceert. Via een zeventraps automaat met dubbele koppeling wordt dit vermogen naar de achterwielen gestuurd. Dit alles stelt de tweedehands MP4-12C in staat om in 3,1 seconden naar de honderd te sprinten. Erg rap, al is dat tegenwoordig voor sommige lompe SUV’s kinderspel.

Flinke onderhoudskosten

Net als bij die Lamborghini, kun je je afvragen of deze McLaren-occasion een goede koop is. Supercars brengen namelijk ook supercaronderhoudskosten met zich mee, zo wordt maar weer duidelijk als je over deze onderdelensite scrolt. Aan een nieuw setje remblokken (voor carbonkeramische remmen) ben je bijvoorbeeld ruim 1.500 euro kwijt, kost een nieuw dynamo meer dan 1.300 euro en hangt aan het lampje dat het achterste kenteken van verlicht een prijskaartje van bijna 300 euro.